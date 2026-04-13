CADEM: KAST ALCANZA 42% DE APROBACIÓN EN PRIMER MES Y 67% ESTÁ DE ACUERDO CON EXPULSIÓN DE QUIENES BUSCARON AGREDIR A LINCOLAO

Respaldo a duras sanciones. Este domingo se dio a conocer una nueva encuesta Cadem, que señala que un 79% considera muy grave el ataque a la ministra de Ciencia Ximena Lincolao ocurrido esta semana en la Universidad Austral y 62% está de acuerdo con revocar la gratuidad universitaria a cualquier estudiante que cometa actos violentos.

Además, un 70% está de acuerdo con expulsar a los estudiantes que destruyeron infraestructura y mobiliario, 67% con expulsar a los que buscaron agredir físicamente a la ministra y 50% con expulsar a quienes la insultaron.

En tanto, un 46% opina que fue una acción organizada con motivación política mientras 42% cree que fue una manifestación estudiantil que se desbordó.

Primer mes de gobierno y cambio de prioridades. Por su parte, un 42% aprueba la gestión del Presidente Kast (mismo porcentaje que hace una semana) y un 53% lo desaprueba.

En tanto, un 52% piensa que este gobierno ha sido peor de lo que esperaba, 33% que ha sido igual a como esperaba y 14% que ha sido mejor.

Además, la economía y empleo pasan a ser la prioridad número uno con 65%, después de años donde la seguridad era la primera prioridad y ahora queda en segundo lugar con 56%.

Evaluación por área. Las áreas de gestión del gobierno mejor evaluadas son internacional (44%), defensa (42%) e inmigración (40%), mientras que las que tienen mayor desaprobación son delincuencia (54%), economía (54%), medioambiente (56%), educación (57%) y comunicaciones (62%).

Fuente: ex-ante.cl

