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25 de mayo de 2026

ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL DE SANTO TOMÁS REALIZARÁN APOYO A LA POSTULACIÓN DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO

En la instancia participará el Registro Civil con la activación de claves únicas para la postulación.

SERVICIO SOCIAL SANTO TOMÁS (2)

​El miércoles 27 de mayo, estudiantes de la carrera de Servicio Social de Santo Tomás estarán colaborando con la postulación al subsidio eléctrico. La jornada se desarrollará a partir de las 16:00 horas hasta las 19:00 en la junta de vecinos n° 10, ubicada en teniente Serrano #0294.

 
La instancia se enmarca en el comienzo de la quinta convocatoria que comienza este martes 26 de mayo, y se extenderá hasta el viernes 5 de junio. En dicha actividad se encontrará el Registro Civil colaborando con la activación de la clave única, y también se contará con apoyo del cupón de gas licuado para todas aquellas personas que deseen este apoyo asistido.

 
A lo anterior, Marcela Gacitua, directora de área de carreras de ciencias sociales de Santo Tomás dijo que “esta acción comunitaria coincide de manera estratégica con el inicio del quinto proceso de convocatoria nacional de este beneficio transitorio del Gobierno, el cual se mantendrá abierto hasta el 5 de junio, y que otorga un descuento directo en las boletas de electricidad para los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).”


Respecto al valor formativo y social de este hito, la directora destacó que: “para nuestra institución, la vinculación con el medio no es solo un concepto teórico, sino un compromiso ético que se demuestra en el territorio. Este operativo permite que nuestras y nuestros estudiantes de Servicio Social pongan en práctica sus competencias técnicas y de atención ciudadana en un contexto real, transformándose en agentes activos que facilitan el acceso a los beneficios del Estado a quienes más lo necesitan. Nuestra misión es y será siempre poner la academia al servicio del bienestar de la comunidad magallánica”.


Desde la casa de estudios extendieron la invitación a todas las familias del sector, vecinos rezagados y personas que requieran orientación a acercarse a la junta vecinal.

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