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23 de mayo de 2026

TRANSALERCE ROZA LOS 500 MIL PASAJEROS EN ABRIL Y CONSOLIDA CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN PUNTA ARENAS

​La empresa registró 498.473 viajes durante abril de 2026, alcanzando un nuevo máximo mensual en el sistema de transporte urbano de la capital regional.

Bus TransAlerce

TransAlerce informó que durante abril de 2026 transportó 498.473 pasajeros en Punta Arenas, cifra que representa un nuevo récord mensual para el sistema de transporte público urbano de la ciudad y que consolida cuatro meses consecutivos de crecimiento en la demanda.

El resultado se suma al registro de marzo, cuando la empresa alcanzó 474.798 pasajeros, configurando dos meses seguidos con cifras históricas para el servicio. Durante enero se contabilizaron 334.538 viajes y en febrero 312.680, reflejando un aumento sostenido durante el primer cuatrimestre del año.

Desde la empresa señalaron que este crecimiento responde principalmente a mejoras en la operación, entre ellas una mayor disponibilidad de flota y frecuencias más regulares, factores que han permitido aumentar la confianza de los usuarios en el sistema de transporte público de Punta Arenas.

TransAlerce indicó además que el escenario local contrasta con la realidad observada a nivel nacional, donde el traspaso desde el automóvil al transporte público ha sido limitado. En ese contexto, sostienen que el aumento de pasajeros en la capital regional responde principalmente a una mejora en la calidad y estabilidad del servicio.

La empresa agregó que actualmente trabaja en la exploración de nuevas tecnologías aplicadas al transporte público, con el objetivo de continuar mejorando la experiencia de los pasajeros y fortalecer el desarrollo del sistema urbano en Punta Arenas.


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