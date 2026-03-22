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22 de marzo de 2026

TRANSALERCE IMPULSA TARIFA REBAJADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PUNTA ARENAS

​La medida busca equiparar el valor del pasaje al de adultos mayores y avanza en su proceso de formalización junto a autoridades del transporte.

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La empresa TransAlerce anunció el impulso de una tarifa rebajada para personas con discapacidad en el sistema de transporte público urbano de Punta Arenas, iniciativa desarrollada en conjunto con el senador Karim Bianchi y que busca avanzar hacia un sistema más inclusivo en la Región de Magallanes.

La propuesta contempla equiparar el valor del pasaje al que actualmente pagan los adultos mayores, respondiendo a una solicitud planteada por vecinos y organizaciones de personas con discapacidad. Desde la empresa señalaron que esta medida surge como parte de su compromiso con la comunidad, asumiendo directamente los costos sin esperar subsidios estatales ni compensaciones externas.

En esa línea, la iniciativa refleja el rol que TransAlerce busca consolidar en la región, promoviendo un transporte público más equitativo y accesible. La decisión se enmarca en una demanda ciudadana concreta, que apunta a mejorar las condiciones de movilidad de personas con discapacidad en Punta Arenas.

Actualmente, la implementación del beneficio se encuentra en proceso de formalización. La empresa trabaja en la conformación de una mesa de trabajo junto a nuevas autoridades del transporte, con el objetivo de avanzar en su aplicación sin contratiempos y en el menor plazo posible.

Se estima que la medida podría concretarse en los próximos meses, periodo en el que se mantendrá la coordinación con el sector público para asegurar su correcta ejecución.


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VOLUNTARIADO "ELIGE VIVIR BIEN, VIVE FELIZ" FORTALECE ACOMPAÑAMIENTO INTERGENERACIONAL EN PUNTA ARENAS

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TRANSALERCE IMPULSA TARIFA REBAJADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PUNTA ARENAS

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