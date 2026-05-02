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2 de mayo de 2026

CONCIERTO POR EL DÍA DEL JAZZ REUNIÓ A MÚSICOS LOCALES Y NACIONALES EN PUNTA ARENAS

​La actividad gratuita organizada por el municipio convocó a familias y jóvenes en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro.

DÍA DEL JAZZ

Un concierto que reunió a músicos locales y a un invitado nacional marcó la conmemoración del Día Internacional del Jazz en Punta Arenas. La actividad, organizada por la Municipalidad y la Fundación Municipal de Cultura, se realizó el jueves 30 de abril en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, convocando a público de distintas edades.

La jornada incluyó la presentación de Bajo Cero Jazz Trío y del pianista, compositor y productor chileno Mauricio Farfán, además de una master class orientada a músicos y aficionados locales. La instancia se enmarcó en la conmemoración impulsada por la UNESCO para relevar el valor cultural del jazz a nivel global.

El alcalde Claudio Radonich destacó la convocatoria y la continuidad de actividades culturales abiertas a la comunidad, señalando que la programación busca ofrecer espacios accesibles para distintos públicos. En la misma línea, desde el área de Cultura del municipio valoraron la participación de jóvenes, niños y familias en esta propuesta artística.

El concierto contempló un repertorio de jazz contemporáneo y composiciones originales interpretadas por la agrupación local, integrada por Cristian Fernández en piano, Danilo Cárcamo en bajo eléctrico y Javier Rojas en batería. Posteriormente, Mauricio Farfán se sumó a los músicos en una presentación conjunta que incluyó una interpretación a dos pianos.

Desde el municipio informaron que la cartelera cultural continuará durante las próximas semanas con nuevas actividades gratuitas, entre ellas el Concierto del Mes del Mar, el Día del Patrimonio, el Festival del Cantar Vecinal y presentaciones artísticas en distintos espacios de la ciudad.


CONCIERTO DE LA PATAGONIA AUSTRAL (4)

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Iván Poduje y Karim Bianchi
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