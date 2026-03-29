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29 de marzo de 2026

CONCIERTO ESTRENO DE “7 PALABRAS DE CRISTO EN LA CRUZ” MARCÓ SEMANA SANTA EN PUNTA ARENAS

​La obra del compositor Jorge Sharp González fue presentada en la Iglesia Catedral con coro de varones y orquesta de cámara.

Concierto Semana Santa

En el marco de las actividades de Semana Santa, la Iglesia Catedral de Punta Arenas fue escenario del estreno de la obra “7 palabras de Cristo en la cruz”, composición de Jorge Sharp González para coro de varones y orquesta de cámara. El concierto se realizó el sábado 28 de marzo a las 20:00 horas, convocando a público en una jornada marcada por la música y la reflexión.

La pieza, concebida como una obra de carácter litúrgico, aborda uno de los momentos más significativos de la tradición cristiana, a través de una propuesta musical que combina voces masculinas con arreglos instrumentales. La interpretación buscó transmitir la profundidad espiritual del relato, en sintonía con el contexto de Semana Santa.

Los arreglos orquestales estuvieron a cargo de Federico Danneman y Francisco Cerda, quienes adaptaron la composición para su ejecución con orquesta de cámara, aportando una dimensión sonora que acompañó el trabajo coral durante la presentación.

El concierto formó parte de las actividades culturales y religiosas desarrolladas durante estos días, consolidando a la música como un espacio de encuentro en torno a la tradición y la expresión artística.


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