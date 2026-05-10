MÁS DE 580 ESTUDIANTES DE MAGALLANES ACCEDEN A TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO SUBSIDIADO

Un total de 585 estudiantes de enseñanza básica y media son beneficiados actualmente con servicios de transporte escolar gratuito subsidiado en la Región de Magallanes. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, busca facilitar el acceso seguro a establecimientos educacionales para alumnos que enfrentan dificultades de conectividad y traslado.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, informó que la región cuenta con 17 servicios de transporte escolar subsidiado, los que atienden a 19 establecimientos educacionales, principalmente en Punta Arenas y uno en Puerto Natales. El financiamiento total de estos servicios bordea los 50 millones de pesos mensuales.

La autoridad destacó además que cuatro de los establecimientos beneficiados corresponden a entidades que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales y que varios de los colegios presentan altos índices de vulnerabilidad escolar. Los buses cuentan con calefacción, cinturones de seguridad y asientos individuales para los alumnos.

Desde el Centro Laboral UNPADE valoraron el impacto del programa en la asistencia escolar y en la tranquilidad de las familias. Su directora, Pamela Miranda, señaló que el servicio permite disminuir el estrés económico y entregar mayor seguridad a los estudiantes, incorporando además sistemas de monitoreo en tiempo real para informar a los apoderados sobre los recorridos.

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