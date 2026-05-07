Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de mayo de 2026

CONADI ABRE CONVOCATORIA PARA FORTALECER ARTE Y CULTURA INDÍGENA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Las postulaciones estarán abiertas de manera virtual hasta el próximo 27 de mayo.

Imagen Conadi
Con el objetivo estratégico de potenciar el rescate, la producción y la difusión de las expresiones artístico-culturales de los pueblos originarios, la Oficina de Asuntos Indígenas de la CONADI en Punta Arenas anunció el inicio del proceso de postulación para el fondo concursable de fomento cultural 2026.

Bajo el nombre oficial de "Subsidio a la difusión y fomento de las culturas indígenas Región de Magallanes", esta iniciativa busca financiar propuestas que promuevan tanto las expresiones artísticas tradicionales como contemporáneas. El fondo está diseñado para que comunidades, asociaciones y personas naturales indígenas de todas las comunas de la región—incluyendo la Antártica Chilena— puedan materializar sus proyectos culturales.
 
Compromiso con Magallanes

El director nacional de CONADI, Ignacio Malig, destacó el impacto de este financiamiento: "Este fondo representa un compromiso real con la preservación de la identidad regional de Magallanes, donde contamos con la presencia de cuatro pueblos originarios: kawésqar, yagán, selk'nam y una importante cantidad de familias mapuche que llegaron a esta zona. Invitamos a todos los creadores y gestores indígenas a presentar sus iniciativas para seguir fortaleciendo el patrimonio vivo de este territorio".

Por su parte, la seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes, Jenniffer Rojas, enfatizó la diversidad de proyectos que pueden participar: "Este concurso permite financiar distintas expresiones culturales, como muestras de arte o publicaciones de textos, hasta diseño textil, obras de teatro, música, canto y danza. Buscamos que las tradiciones ancestrales permanezcan en el tiempo y se transmitan a las nuevas generaciones, permitiendo que la cultura indígena dialogue con identidad junto a toda la sociedad chilena".

Requisitos y Postulación
 
La convocatoria está dirigida a personas naturales indígenas mayores de edad (con calidad indígena acreditada mediante la Ley N° 19.253), así como a comunidades y asociaciones indígenas legalmente constituidas y con directivas vigentes.
Para asegurar la transparencia y agilidad del proceso, la postulación se realizará exclusivamente de manera online a través del portal institucional www.conadi.gob.cl, donde los interesados podrán descargar las bases administrativas, técnicas y anexos.

Cifras y plazos clave

Monto por beneficiario: $4.000.000.- por proyecto seleccionado.
Cobertura: Se financiarán un total de 6 proyectos en la región.
 
Plazo de postulación: Desde el 06 de mayo hasta el 27 de mayo de 2026.
 
Consultas: El periodo para resolver dudas finalizará el 20 de mayo de 2026.
 
Para más información, los interesados pueden contactarse vía correo electrónico a [email protected] o acudir a las oficinas de CONADI Punta Arenas, ubicadas en Calle Libertador Bernardo O'Higgins N° 631.


dirsernapescamag

·SERNAPESCA MAGALLANES LLAMÓ A UTILIZAR CANALES DE CONTACTO PARA CONSULTAS SOBRE EL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

PUNTA ARENAS LOGRÓ LA ACREDITACIÓN DE DOS NUEVOS CESFAM

Leer Más

Los Cesfam Thomas Fenton y Juan Damianovic se suman al Cesfam Carlos Ibáñez, que obtuvo su acreditación en junio de 2025.

Los Cesfam Thomas Fenton y Juan Damianovic se suman al Cesfam Carlos Ibáñez, que obtuvo su acreditación en junio de 2025.

CF 1
nuestrospodcast
programatransformaantartica

AUTORIDADES REGIONALES FORTALECEN ESTRATEGIA PARA POTENCIAR EL PROGRAMA TRANSFORMA ANTÁRTICA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Imagen Conadi

CONADI ABRE CONVOCATORIA PARA FORTALECER ARTE Y CULTURA INDÍGENA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
incapasemanaemprendimiento

INACAP PUNTA ARENAS IMPULSA EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR REGIONAL DURANTE LA SEMANA CHILE EMPRENDE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
INEdppultimaesperanza

DELEGADO LIBER LAZO INFORMA DESPLIEGUE DEL INE PARA ACTUALIZAR DATOS DE VIVIENDAS EN ÚLTIMA ESPERANZA