CONADI ABRE CONVOCATORIA PARA FORTALECER ARTE Y CULTURA INDÍGENA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Con el objetivo estratégico de potenciar el rescate, la producción y la difusión de las expresiones artístico-culturales de los pueblos originarios, la Oficina de Asuntos Indígenas de la CONADI en Punta Arenas anunció el inicio del proceso de postulación para el fondo concursable de fomento cultural 2026.

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Bajo el nombre oficial de "Subsidio a la difusión y fomento de las culturas indígenas Región de Magallanes", esta iniciativa busca financiar propuestas que promuevan tanto las expresiones artísticas tradicionales como contemporáneas. El fondo está diseñado para que comunidades, asociaciones y personas naturales indígenas de todas las comunas de la región—incluyendo la Antártica Chilena— puedan materializar sus proyectos culturales.

Compromiso con Magallanes





El director nacional de CONADI, Ignacio Malig, destacó el impacto de este financiamiento: "Este fondo representa un compromiso real con la preservación de la identidad regional de Magallanes, donde contamos con la presencia de cuatro pueblos originarios: kawésqar, yagán, selk'nam y una importante cantidad de familias mapuche que llegaron a esta zona. Invitamos a todos los creadores y gestores indígenas a presentar sus iniciativas para seguir fortaleciendo el patrimonio vivo de este territorio".

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Por su parte, la seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes, Jenniffer Rojas, enfatizó la diversidad de proyectos que pueden participar: "Este concurso permite financiar distintas expresiones culturales, como muestras de arte o publicaciones de textos, hasta diseño textil, obras de teatro, música, canto y danza. Buscamos que las tradiciones ancestrales permanezcan en el tiempo y se transmitan a las nuevas generaciones, permitiendo que la cultura indígena dialogue con identidad junto a toda la sociedad chilena".

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Requisitos y Postulación

La convocatoria está dirigida a personas naturales indígenas mayores de edad (con calidad indígena acreditada mediante la Ley N° 19.253), así como a comunidades y asociaciones indígenas legalmente constituidas y con directivas vigentes.

Para asegurar la transparencia y agilidad del proceso, la postulación se realizará exclusivamente de manera online a través del portal institucional www.conadi.gob.cl, donde los interesados podrán descargar las bases administrativas, técnicas y anexos.





Cifras y plazos clave





Monto por beneficiario: $4.000.000.- por proyecto seleccionado.

Cobertura: Se financiarán un total de 6 proyectos en la región.

Plazo de postulación: Desde el 06 de mayo hasta el 27 de mayo de 2026.

Consultas: El periodo para resolver dudas finalizará el 20 de mayo de 2026.

Para más información, los interesados pueden contactarse vía correo electrónico a [email protected] o acudir a las oficinas de CONADI Punta Arenas, ubicadas en Calle Libertador Bernardo O'Higgins N° 631.



