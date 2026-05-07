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7 de mayo de 2026

INDAP MAGALLANES ABRE CONCURSO DE RIEGO CON $180 MILLONES PARA FORTALECER LA AGRICULTURA REGIONAL

​El programa financiará obras de riego y drenaje intrapredial en las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de junio.

indapmagallanes
En una región donde producir alimentos implica enfrentar el viento, las bajas temperaturas y la incertidumbre climática, el agua sigue siendo un recurso estratégico para sostener y proyectar la agricultura local. En ese escenario, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Magallanes y Antártica Chilena abrió este martes el Primer Concurso 2026 del Programa de Riego y Drenaje Intrapredial (PRI), iniciativa que dispone de al menos 180 millones de pesos para financiar obras de riego en predios agrícolas de la región.

El concurso está orientado a pequeños agricultores usuarios de INDAP de las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego, con especial énfasis en rubros priorizados por las agencias de área, entre ellos ovinos, hortalizas y praderas. También podrán postular usuarios del programa PRODESAL que desarrollen emprendimientos comerciales activos.

Para el director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic Álvarez, el programa representa una herramienta concreta para fortalecer la producción agrícola regional y enfrentar de mejor manera los desafíos asociados al cambio climático.

"Este programa permite avanzar hacia una agricultura más sostenible y resiliente, incorporando tecnologías que favorecen el uso eficiente del agua y mejoran las condiciones productivas de nuestros agricultores y agricultoras", señaló.
Las iniciativas deberán ser elaboradas por consultores inscritos y podrán ingresarse en las agencias de área de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. El período de recepción se extenderá hasta el 22 de junio de 2026.

Tras el cierre del proceso, los proyectos serán evaluados en un plazo de 15 días hábiles. Los primeros resultados se publicarán el 6 de julio y aquellos proyectos que deban subsanar observaciones tendrán resolución definitiva el 15 de julio. Las obras adjudicadas deberán estar ejecutadas y recepcionadas antes del 5 de octubre de 2026.

La pauta de evaluación favorecerá a postulantes que no hayan recibido incentivos de riego durante los últimos diez años, además de mujeres, jóvenes de hasta 40 años y usuarios con asistencia técnica activa a través de instrumentos de INDAP.

También tendrán una valoración especial los proyectos asociados a tecnologías de eficiencia hídrica y energías renovables.
Solo serán admisibles las iniciativas que obtengan un puntaje igual o superior a 60 puntos y cuyos costos se ajusten a valores de mercado. Para ello, INDAP realizará procesos de verificación y cotización de los presupuestos presentados.

Las bases y antecedentes del concurso pueden revisarse en las agencias de área de INDAP o en el sitio web de Instituto de Desarrollo Agropecuario.


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