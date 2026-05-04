COORDINACIÓN FENPRUSS MAGALLANES SE REÚNE CON SENADOR BIANCHI Y ADVIERTE IMPACTO DEL RECORTE EN SALUD

El jueves 30 de abril, la Coordinación Fenpruss Magallanes sostuvo una reunión con el senador Karim Bianchi, en el marco del trabajo territorial del gremio.

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En la instancia, se hizo entrega de una carta en la que se manifiesta la preocupación por el recorte del 3% al presupuesto en salud anunciado por el gobierno.

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Las y los dirigentes advirtieron que esta medida podría afectar directamente el funcionamiento de la red pública y la atención a la población, especialmente en territorios de zonas extremas.