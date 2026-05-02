2 de mayo de 2026
ESCUELA DE CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DOROTEA CELEBRA 71 AÑOS DE HISTORIA
El establecimiento, fundado en 1955, ha sido un referente en la formación de niños y niñas de sectores alejados, contribuyendo al desarrollo educativo en la provincia de Última Esperanza.
La Escuela de Concentración Fronteriza Dorotea conmemora este 2 de mayo su aniversario número 71, consolidándose como un espacio clave para la educación de estudiantes de zonas rurales cercanas a Puerto Natales. Desde su fundación en 1955, el establecimiento ha desempeñado un rol relevante en la formación de generaciones de niños y niñas.
Ubicada en un sector fronterizo, la escuela ha permitido acercar oportunidades educativas a familias que residen en áreas apartadas, facilitando el acceso a enseñanza formal en un contexto geográfico marcado por la distancia y las condiciones propias del territorio.
A lo largo de su historia, la Escuela Dorotea ha sido parte importante del desarrollo local, aportando no solo en el ámbito académico, sino también en la integración comunitaria y el fortalecimiento del tejido social en la provincia de Última Esperanza.
Este nuevo aniversario marca un momento de reconocimiento a su trayectoria y al trabajo de docentes, asistentes de la educación y familias que han contribuido al funcionamiento del establecimiento durante más de siete décadas.
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