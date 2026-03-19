MUNICIPIO INVITA A ÚLTIMO CITY TOUR "TRAS LAS HUELLAS DEL PASADO"

La Municipalidad de Punta Arenas invitó a la comunidad y visitantes a participar del último city tour de la temporada 2025- 2026, denominado "Tras las huellas del pasado", que se realizará este viernes 20 de marzo, a partir de las 15:00 horas, con punto de encuentro en el Centro de Información Turística, ubicado en la Plaza de Armas.

La actividad, organizada por la Unidad de Turismo del municipio, contempla un recorrido a pie por el entorno del casco histórico, donde se abordarán hitos vinculados a la historia local, sus personajes y el valor arquitectónico de la ciudad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la positiva evaluación de estos recorridos. "Estamos muy contentos con todos los tours. Comenzamos en 2023 de manera muy tímida y ya más de 1.500 personas los han disfrutado. Hemos tenido rutas como Huella Antártica, Huella Mistraliana y Tras las huellas del pasado, con participación de vecinos, turistas nacionales y extranjeros", señaló.

La autoridad comunal extendió la invitación a sumarse a esta última jornada. "Invitamos a todos a acompañarnos en este último tour del 20 de marzo, a partir de las 3 de la tarde. Es un recorrido de aproximadamente una hora a una hora y media, a buen ritmo, pensado también para que personas mayores puedan participar. La idea es reconocer lugares que vemos a diario, pero que tienen una gran historia", agregó.

Por su parte, Iván Torres, profesional de la Unidad de Turismo, explicó que la actividad no requiere inscripción previa. "Mañana viernes 20 de marzo, a las 3 de la tarde, los esperamos en el kiosco de turismo de la Plaza de Armas para el último recorrido de la temporada. Este city tour permite conocer parte de la historia de la ciudad a través de sus espacios y arquitectura. Solo deben llegar puntualmente", indicó.

Asimismo, el funcionario municipal recomendó asistir con vestimenta adecuada para las condiciones climáticas de la zona. "Sugerimos venir abrigados y con calzado cómodo, ya que es un recorrido a pie que dura cerca de una hora", precisó Torres.