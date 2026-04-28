MUNICIPIO LANZA CAMPEONATO COMUNAL ESCOLAR DE FUTSAL SUB-12

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación Municipal de Deportes, anunció el lanzamiento del Campeonato Comunal Escolar de Futsal Sub-12, instancia que busca convocar a establecimientos educacionales de la comuna para definir al equipo que representará a la ciudad en el torneo nacional que se realizará en Temuco.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto con la ANFP, iniciado en 2022, que ha permitido fortalecer el desarrollo del futsal en la comuna. "Estamos trabajando para que haya un equipo de nuestra ciudad que pueda competir a nivel nacional. Por eso invitamos a todos los colegios a participar de este clasificatorio comunal, que se realizará el 2 y 3 de mayo, con inscripciones abiertas hasta el 28 de abril", señaló.

La autoridad comunal subrayó además que la inscripción es gratuita y que el equipo ganador contará con apoyo municipal para su participación en el campeonato nacional. "Queremos que los talentos locales tengan la oportunidad de mostrarse y competir en instancias mayores, con el respaldo de la Municipalidad y la Fundación", agregó.

Por su parte, el director de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, explicó que la competencia se regirá por las bases establecidas por la Federación de Fútbol y la ANFP para el campeonato interescolar nacional. "Se jugará bajo reglamentación FIFA, en categoría sub-12 varones, con partidos de 10 minutos por lado y un descanso de cinco minutos. Lo importante es que está abierto a todos los establecimientos, ya sean públicos, subvencionados o particulares", indicó.

Asimismo, detalló que cada establecimiento deberá inscribir a sus jugadores a través de su director, enviando la nómina al correo [email protected] o bien realizando consultas de manera presencial en las oficinas de la Fundación Municipal de Deportes, ubicadas en Avenida Independencia 830, segundo piso.