EDELMAG Y NEMA IMPULSAN VINCULACIÓN CON FUTUROS PROFESIONALES DE LA ENERGÍA EN MAGALLANES

La Empresa Eléctrica de Magallanes recibió a siete estudiantes de Ingeniería en Energía de INACAP, en el marco de un proyecto impulsado junto a NEMa, iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo de capacidades y la generación de soluciones para los desafíos energéticos de la región.



Durante la jornada, los estudiantes pudieron conocer más sobre el trabajo que realiza EDELMAG y acercarse a los desafíos que enfrenta el sector energético en Magallanes, aportando una mirada innovadora desde la formación académica.



Una de las estudiantes fue María Fernanda Pávez, quien valoró la instancia y comentó que “esta iniciativa es muy innovadora porque vamos conociendo nuevos rubros de nuestra área y nos ayuda a sumar experiencia y conocimiento. Esperamos seguir trabajando mano a mano con EDELMAG”.



En la misma línea, el alumno Benjamín López, expresó que “esta es una gran oportunidad porque nos da la posibilidad de conocer grandes proyectos y ver cómo se desarrollan”.



Desde EDELMAG, el Gerente de Planificación y Desarrollo de Proyectos, Jorge Reyes, manifestó estar contento con este tipo de instancias, declarando que “para nosotros como empresa es muy valioso abrir espacios de colaboración con estudiantes y futuros profesionales de la región, ya que nos permiten acercar los desafíos reales del sector energético al mundo académico, fomentando la generación de nuevas ideas y el desarrollo de talento local que será fundamental para enfrentar los retos energéticos en Magallanes”.



Este trabajo colaborativo busca que durante este año, equipos multidisciplinarios de estudiantes, puedan desarrollar propuestas y soluciones innovadoras a los desafíos previamente presentados por las empresas, quienes realizaran el acompañamiento de las iniciativas, con el fin fortalecer competencias vinculadas al talento verde y al seguimiento de los respectivos proyectos.



De esta forma, EDELMAG fortalece el vínculo entre la educación superior y el mundo productivo, promoviendo el desarrollo del talento local.

