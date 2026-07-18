SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2027 ABRE REGISTRO ANTICIPADO Y CONFIRMA CALENDARIO DE POSTULACIÓN

El Ministerio de Educación (Mineduc) habilitó el registro anticipado del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2027, permitiendo que los apoderados ingresen a la plataforma para registrar sus datos, validar el parentesco con el estudiante y preparar su postulación antes del inicio del proceso principal.

El período principal de postulación se desarrollará entre el 4 y el 27 de agosto, instancia en la que las familias deberán seleccionar los establecimientos públicos y particulares subvencionados de su preferencia. Los resultados serán publicados entre el 15 y el 21 de octubre, mientras que los resultados de la lista de espera estarán disponibles los días 28 y 29 de octubre.

Quienes no obtengan un cupo, rechacen la asignación o no alcancen a postular durante agosto podrán participar en el período complementario, programado entre el 10 y el 17 de noviembre. Posteriormente, el proceso de matrícula se realizará entre el 9 y el 22 de diciembre. En las regiones de Aysén y Magallanes, este plazo se extenderá hasta el 29 de diciembre.

El Mineduc recordó que el Sistema de Admisión Escolar es obligatorio para quienes ingresan por primera vez al sistema escolar o necesitan cambiar de establecimiento. Además, precisó que la asignación de vacantes no depende del orden de postulación, sino de los criterios de prioridad establecidos por la normativa, como hermanos de estudiantes del establecimiento, alumnos prioritarios, hijos de funcionarios y exalumnos. Asimismo, las familias extranjeras que no cuenten con RUN deberán solicitar previamente el Identificador Provisorio Escolar (IPE) o el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA) para realizar el trámite.

Fuente: El Mostrador