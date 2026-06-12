CASAS QUE "RESPIRAN" SIN PERDER CALOR: INTRODUCEN NUEVO SISTEMA DE VENTILACIÓN EN VIVIENDAS DE PUNTA ARENAS

​En una ciudad donde las bajas temperaturas, los vientos intensos y la lluvia son constantes durante gran parte del año, la eficiencia energética deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Bajo este escenario, Inmobiliaria Altas Cumbres anunció una importante innovación para su nuevo proyecto de casas Condominio España: la incorporación de un sistema de ventilación activa con recuperador de calor, una tecnología que hasta ahora era poco común en desarrollos residenciales y que promete revolucionar la forma de habitar en la zona austral.



Cristóbal Torretti, gerente Desarrollo de Inmobiliaria Altas Cumbres, destaca que el objetivo es entregar viviendas de bajo consumo que alivien directamente el bolsillo de los propietarios: "Nuestro propósito es construir casas que disminuyan la demanda energética operacional y reduzcan las emisiones de CO2”.



Para lograrlo, las 51 casas que comprende el proyecto incorporan tres capas de aislación adicionales a las convencionales y ventanas de PVC altamente herméticas con termopanel. Sin embargo, la gran novedad es que estas viviendas introducen una innovación que aumenta más la eficiencia energética. Se trata de un sistema de ventilación mecánico, que permite ventilar la casa sin perder calefacción.



“Es una suerte de pequeño pulmón que hace que la casa ’respire’, renovando el aire, sin necesidad de abrir ventanas y generar cambios bruscos de temperatura. Esto se traduce en un ahorro real para las familias en sus cuentas de fin de mes y en una mejora en el confort térmico y la salud", sostiene Torretti.



Nelson Zúñiga, director de Ingeniería y Sustentabilidad de ZVG Engineers, explica que el sistema de recuperación de calor consiste en ventilador de bajísimo consumo —apenas 2 watts/hora, menos que una ampolleta LED— que inyecta y extrae el aire de la casa en un caudal muy pequeño. En el proceso de extracción, el aire tibio de la vivienda calienta el cuerpo cerámico que está dentro de la unidad para que al momento de proceder con la inyección de aire desde el exterior, este ingrese a una temperatura más alta mejorando el confort.



En términos simples, Zúñiga explica: “Si el interior de la casa está a 23°C y afuera hace 0°C, el aire del exterior entra precalentado a unos 20 o 21°C, recuperando hasta el 90% de la energía térmica”.



El sistema tiene mucho impacto en zonas que experimentan climas extremos, donde se pasa mucho más tiempo dentro del hogar, lo que obliga a un uso más intensivo de la calefacción. “Justamente es mucho más efectivo porque realmente tú puedes generar un ahorro en la ventilación, sin mucho más esfuerzo que programar el equipamiento. El gasto es mínimo, tiene bajo nivel de ruido y no complica el funcionamiento normal de una casa, evitando las pérdidas de energía”.



La ventilación mecánica además prolonga la vida útil y salud de la vivienda, evitando la típica condensación que se manifiesta en "ventanas sudadas" o formación de hongos en las esquinas. “La ventilación constante de esta tecnología extrae la humedad interna generada por los habitantes y la propia calefacción, manteniendo niveles de humedad relativa recomendados y protegiendo la estructura de la vivienda”, explica Zúñiga.



Con esta apuesta, Inmobiliaria Altas Cumbres consolida a Condominio España como un referente de "vivienda 4.0" en Magallanes, donde la arquitectura, el diseño y los materiales resistentes al clima se complementan con ingeniería de punta para mejorar la calidad de vida y reducir el gasto en calefacción.

