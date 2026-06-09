NODO ANTÁRTICO PRESENTA HOJA DE RUTA PARA SUPERAR BRECHAS DETECTADAS EN EL SISTEMA POLAR NACIONAL

Con una ceremonia que marcó el cierre de su primera etapa de ejecución, el Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico culminó el jueves 28 de mayo sus dos primeros años de trabajo con el lanzamiento de la Hoja de Ruta 2025-2030, documento orientado a contribuir al fortalecimiento antártico nacional desde una visión estratégica y de articulación.





La ceremonia se realizó en el Instituto Antártico Chileno (INACH) y reunió a representantes de instituciones públicas, universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y actores vinculados al quehacer polar. La actividad también fue transmitida a través del canal de YouTube del Instituto.





Financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), liderado por el INACH, como institución beneficiaria, en colaboración con la Universidad de Magallanes (UMAG), la Universidad Austral de Chile (UACh) y el Instituto Milenio BASE, el Nodo Antártico trabajó durante dos años con el objetivo de fortalecer el Continente Blanco como laboratorio natural y promover una mayor articulación entre ciencia, instituciones públicas, sector productivo y comunidades vinculadas al territorio austral.





Para esto, el equipo del Nodo realizó talleres participativos, encuestas, diagnósticos y procesos de validación con distintos actores del sistema antártico, lo que dio origen a la Hoja de Ruta 2025-2030, documento que reúne 22 iniciativas estratégicas construidas a partir del análisis obtenido durante todo este proceso.





De estas propuestas, distribuidas en ejes temáticos, cinco tienen un foco prioritario y serán desarrolladas durante la segunda etapa del Nodo Antártico, correspondiente al período 2026-2027. Estas son la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Interuniversitaria Chile-Antártico (AICA); la Oficina de Fortalecimiento de Convenios Internacionales; la Acción Patrimonial para Punta Arenas, Ciudad Custodia de la Antártica; la Evaluación Socioeconómica del Turismo Antártico, y el Lineamiento de Política de Datos Antárticos.





Durante la ceremonia, el director nacional del INACH, Gino Casassa, destacó el valor estratégico que adquiere este trabajo, en un momento en que la Antártica comienza a ocupar un espacio cada vez más visible dentro de las políticas nacionales de ciencia y tecnología.





Casassa señaló que recientemente participó en la presentación de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 2026, donde la Antártica aparece identificada como uno de los laboratorios naturales prioritarios del país. "Este reconocimiento representa una oportunidad para proyectar el trabajo realizado por el Nodo y avanzar en la materialización de las iniciativas propuestas en esta Hoja de Ruta".





Asimismo, el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Carlos Olave, expresó su reconocimiento y valoró el trabajo plasmado en este conjunto de propuestas, manifestando su anhelo de que "estas acciones logren concretarse de manera efectiva".





Más ciencia y colaboración





En representación de la Universidad de Magallanes, el académico y director alterno del Nodo Laboratorio Natural Subantártico, Rodrigo Villa, relevó la larga trayectoria de colaboración entre la UMAG y el INACH. "Este proyecto tiene que ver con este desarrollo histórico que hemos tenido desde hace muchos años y con la necesidad de seguir fortaleciendo el trabajo conjunto para el desarrollo de nuestro territorio", afirmó Villa, quien además destacó que para Magallanes existe un escenario particularmente favorable, desde el punto de vista polar, tras la incorporación de la Antártica como prioridad dentro de la nueva Estrategia Nacional de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación. "El Estado está poniendo más fichas en cómo desarrollamos y nos volcamos realmente en esta materia", destacó el académico.





Por su parte, el director del proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico e investigador de INACH, Marcelo González, destacó que durante los dos años de ejecución participaron 193 actores provenientes de distintos sectores y territorios, quienes trabajaron en talleres, encuentros, consultas y procesos de validación. "Toda esta información que se levantó a partir del trabajo llevado a cabo por el equipo del Nodo resulta significativa, ya que de otra manera para INACH hubiese sido imposible obtener estos datos", señala.





A través de un saludo audiovisual, el rector de la Universidad Austral de Chile, doctor Egon Montecinos, destacó que el Nodo ha permitido "articular capacidades científicas, académicas, territoriales e institucionales en torno a un desafío país". La autoridad universitaria reafirmó el compromiso de esa casa de estudios con la investigación, la formación de capital humano avanzado y la colaboración interinstitucional para contribuir al desarrollo antártico nacional.





El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

