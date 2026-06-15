EL EJÉRCITO DE CHILE ENTRENA SUS CAPACIDADES DE CONDUCCIÓN NOCTURNA CON MOTOS DE NIEVE EN LA ANTÁRTICA

La Sección de Exploración y Rescate O’Higgins (SERO) del Ejército de Chile realizó un entrenamiento de conducción nocturna con motos de nieve en las cercanías de la Base Antártica del Ejército Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme como parte del programa de preparación de sus integrantes.

Según la institución, este entrenamiento de conducción y desplazamiento nocturno en moto de nieve se realizó entre el refugio Rancagua al sector La Paloma, utilizando medios como motos de nieve y dos trineos de arrastre, uno con equipo de atención sanitaria y el otro con sistema Paillardet.

En la instancia, se desarrollaron diversos contenidos como orientación nocturna, uso de GPS para navegar, regulación de distancias y velocidades, pruebas de comunicación durante la marcha, mantenimiento de jalones en la ruta, entre otros. Todo lo anterior, bajo estrictas medidas de seguridad.

El entrenamiento permitió a los integrantes de la patrulla SERO reforzar sus procedimientos de navegación, desplazamiento seguro y coordinación de patrullas en condiciones de baja visibilidad, fortaleciendo las capacidades necesarias para operar de manera segura y eficiente en el exigente entorno antártico.

Movilidad en un entorno complejo

Respecto a la importancia de la actividad, el comandante de la patrulla SERO, capitán Eduardo Moreno, explicó que “este tipo de entrenamientos es fundamental para el desempeño de la patrulla SERO en el entorno antártico, caracterizado por condiciones extremas, baja visibilidad, pocas horas de luz y alta incertidumbre".

"La práctica de navegación mediante GPS, junto con el desplazamiento con motos de nieve unidas entre sí, fortalece la orientación, la disciplina y la cohesión del equipo, reduciendo riesgos asociados a la desorientación y dispersión. Asimismo, el entrenamiento en comunicaciones en movimiento permite asegurar un mando y control efectivo bajo situaciones de estrés y visibilidad limitada”, enfatizó el oficial.

Por su parte, el sargento 2° Juan Ortiz destacó que este tipo de instancias son relevantes, “ya que refuerza la movilidad y el desplazamiento en condiciones de poca luz, entregándonos una capacidad muy valiosa al momento de enfrentar una situación de emergencia y rescate.

"Tenemos que estar preparados para cualquier tipo de situación y eso conlleva a que todos nuestros entrenamientos deban ser realistas y rigurosos. (…) Esto nos da la confianza a nosotros y a nuestros mandos, de que la patrulla SERO será capaz de cumplir las misiones encomendadas”, indicó el suboficial.

Estas actividades permiten enfrentar escenarios complejos y dinámicos, donde el clima adverso y las eventualidades exigen al personal del Ejército de Chile respuestas coordinadas, eficientes y seguras en el continente blanco. Fuente: infodefensa.com