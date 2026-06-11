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11 de junio de 2026

MUNICIPIO DESPLIEGA OPERATIVO POR NIEVE EN PUNTA ARENAS

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastre informó que funcionarios y maquinaria pesada comenzaron a trabajar desde la madrugada para despejar calles afectadas por la nieve y la escarcha.

SL 2
A raíz de las precipitaciones de nieve que comenzaron durante la madrugada de este jueves en Punta Arenas, la Municipalidad inició un operativo especial para mantener la conectividad en distintos sectores de la comuna. El trabajo, encabezado por la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastre, contempló el despliegue de funcionarios y maquinaria pesada desde las 3:30 horas, además de la aplicación de más de 35 toneladas de sal en calles y avenidas durante la madrugada y la mañana, especialmente en las zonas altas y periurbanas, donde se registraron los principales problemas de acumulación de nieve y accesibilidad.

Según informó la directora de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastre, las precipitaciones estaban pronosticadas para cerca de las 4:00 de la madrugada; sin embargo, comenzaron pasadas las 5:00 horas. No obstante, el personal municipal ya se encontraba desplegado en terreno realizando labores preventivas. "Efectivamente, los camiones anduvieron a primera hora de la madrugada y tenemos una jornada bastante extensa. Estas precipitaciones se van a mantener y se acentuarán un poco más durante la tarde, por lo menos hasta cerca de las 2 de la mañana", señaló Sonia Vargas.
Los sectores más afectados corresponden a las zonas altas y periurbanas de la ciudad, especialmente Lynch, Llau Llau, Vrsalovic y Calafate, donde históricamente se registra una mayor acumulación de nieve. "Los sectores altos, los sectores periurbanos y el sector sur son los más afectados en estos momentos. Hay algunas áreas donde ya ha comenzado a precipitar más agua que aguanieve o nieve. En los sectores más altos de la ciudad, los sectores periurbanos siempre son los más complicados", explicó la directora.

Respecto del despliegue operativo, Vargas detalló que actualmente trabajan 10 funcionarios municipales en terreno, apoyados por tres motoniveladoras, tres camionetas saleras y un camión pala.

En cuanto a la aplicación de sal, el municipio informó que durante la madrugada se habían distribuido 25 toneladas, cifra que aumentó a 35 toneladas durante la mañana y que continuará incrementándose a medida que avance el sistema frontal.
Cabe destacar que las rutas al Andino, Agua Fresca y Ruta 9 son responsabilidad de la Dirección de Vialidad.

Finalmente, la directora advirtió que, tras el paso del sistema frontal, las bajas temperaturas previstas para este viernes mantendrán las condiciones de riesgo en las calles. Asimismo, realizó un llamado a la prevención por parte de los conductores e indicó que el municipio se mantiene atento a los posibles efectos del aumento de las temperaturas anunciado para el fin de semana, ya que el deshielo podría generar complicaciones en los caminos periurbanos.
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