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18 de julio de 2026

INGRESAN PROYECTO QUE BUSCA EXIMIR DE RESPONSABILIDAD PENAL A CONDUCTORES QUE ATROPELLEN A DELINCUENTES DURANTE PORTONAZOS O ENCERRONAS

La iniciativa propone ampliar la legítima defensa privilegiada e invertir la carga de la prueba en casos donde conductores reaccionen para escapar de delitos violentos.

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Un grupo transversal de senadores ingresó un proyecto de ley que busca ampliar la legítima defensa privilegiada para proteger a conductores que, al intentar escapar de delitos como portonazos o encerronas, lesionen o provoquen la muerte de los agresores utilizando su vehículo. La iniciativa corresponde al boletín N.° 18.446-07.

El proyecto propone modificar el Código Penal para establecer una presunción legal de que el conductor actuó de manera racional al utilizar su vehículo como medio de defensa o escape frente a una amenaza. De aprobarse la iniciativa, será el Ministerio Público el que deberá acreditar que la reacción fue desproporcionada y no la víctima quien deba demostrar que actuó en legítima defensa.

La propuesta establece que esta presunción solo operará cuando se cumplan determinados requisitos. Entre ellos, que la víctima se encuentre al interior del vehículo al momento del hecho, que exista una intimidación real que genere un temor fundado de un daño inminente y que la maniobra tenga como único propósito repeler la amenaza o huir del lugar.

El texto también señala que la presunción tendrá carácter simplemente legal, por lo que podrá ser desvirtuada por la Fiscalía si acredita que no existió la amenaza o que el conductor actuó con la intención de causar daño al margen de una situación de legítima defensa. El proyecto iniciará ahora su tramitación en el Congreso Nacional.


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