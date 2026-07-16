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16 de julio de 2026

CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOXEO AMATEUR CELEBRA SU TERCERA EDICIÓN EN PUNTA ARENAS

La competencia reunirá a 40 boxeadores y boxeadoras de Punta Arenas y, por primera vez, de Puerto Natales. La velada se realizará este sábado 18 de julio en el gimnasio del Liceo María Behety con entrada gratuita mediante invitaciones.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOXEO AMATEUR (3)

Con 20 combates y la participación de 40 pugilistas, la Municipalidad de Punta Arenas presentó la tercera versión del Campeonato Municipal de Boxeo Amateur, organizado por la Fundación Municipal de Deportes junto a la Asociación Deportiva Local de Boxeo de Magallanes. El evento se desarrollará este sábado 18 de julio, a partir de las 20:00 horas, en el gimnasio del Liceo María Behety, con acceso gratuito mediante invitaciones.

El alcalde Claudio Radonich destacó el crecimiento que ha tenido la disciplina en la comuna y el trabajo realizado para fortalecer la práctica del boxeo. Además, invitó a la comunidad a asistir a la jornada, que se disputará bajo la reglamentación del boxeo olímpico amateur y que incluirá un homenaje a dirigentes locales por su aporte al desarrollo de este deporte.

Desde la Asociación Deportiva Local de Boxeo de Magallanes, su secretario, Cristian Varas, valoró el respaldo recibido por parte del municipio y resaltó la incorporación, por primera vez, de deportistas de Puerto Natales. Asimismo, indicó que competirán hombres y mujeres de entre 15 y 30 años, reflejando el recambio generacional que vive la disciplina en la región.

El coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, señaló que esta tercera edición contempla 20 combates y que varios de ellos marcarán el debut oficial de nuevos boxeadores. Entre los participantes estará Rubén Bravo, quien enfrentará un combate internacional en la categoría de 71 a 75 kilos y buscará representar a Punta Arenas tras su victoria en la edición anterior.

La jornada también incluirá un reconocimiento a un dirigente de cada club de boxeo de la comuna y la entrega simbólica de la camiseta oficial a los integrantes de la Escuela Deportiva Municipal de Boxeo. Las mil invitaciones gratuitas podrán retirarse, hasta agotar stock, en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes entre las 15:00 y las 19:00 horas, con un máximo de dos entradas por persona. Además, el campeonato será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la Municipalidad de Punta Arenas.



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