EXITOSO CAMPEONATO DE TRUCO CONVOCÓ A LA COMUNIDAD DE RÍO VERDE EN UNA JORNADA MARCADA POR LA RECREACIÓN Y EL COMPAÑERISMO

El pasado 12 de abril se desarrolló con gran éxito una nueva edición del Campeonato de Truco en la comuna de Río Verde, instancia que reunió a diversos participantes en torno a una actividad recreativa que combinó estrategia, entretención y encuentro comunitario.



La jornada se extendió durante gran parte del día, en un ambiente caracterizado por la cercanía, la participación activa y la buena disposición de todos los asistentes. A lo largo del campeonato, se vivieron intensas y entretenidas partidas, donde tanto jugadores experimentados como aficionados pudieron compartir y disfrutar en igualdad de condiciones.



Desde la organización, se valoró positivamente el entusiasmo demostrado por las y los asistentes, quienes contribuyeron a generar una jornada dinámica y enriquecedora. En esa línea, se reiteró el compromiso de continuar impulsando este tipo de actividades recreativas en la comuna, entendiendo su relevancia en la promoción del bienestar y la integración social.



Finalmente, se agradeció a todas las vecinos que fueron parte de esta iniciativa, invitándolas a seguir participando en futuras instancias que busquen fortalecer la vida en comunidad y generar espacios de encuentro abiertos y participativos.



