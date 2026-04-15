15 de abril de 2026
EXITOSO CAMPEONATO DE TRUCO CONVOCÓ A LA COMUNIDAD DE RÍO VERDE EN UNA JORNADA MARCADA POR LA RECREACIÓN Y EL COMPAÑERISMO
La jornada se extendió durante gran parte del día, en un ambiente caracterizado por la cercanía, la participación activa y la buena disposición de todos los asistentes.
El pasado 12 de abril se desarrolló con gran éxito una nueva edición del Campeonato de Truco en la comuna de Río Verde, instancia que reunió a diversos participantes en torno a una actividad recreativa que combinó estrategia, entretención y encuentro comunitario.
La jornada se extendió durante gran parte del día, en un ambiente caracterizado por la cercanía, la participación activa y la buena disposición de todos los asistentes. A lo largo del campeonato, se vivieron intensas y entretenidas partidas, donde tanto jugadores experimentados como aficionados pudieron compartir y disfrutar en igualdad de condiciones.
Desde la organización, se valoró positivamente el entusiasmo demostrado por las y los asistentes, quienes contribuyeron a generar una jornada dinámica y enriquecedora. En esa línea, se reiteró el compromiso de continuar impulsando este tipo de actividades recreativas en la comuna, entendiendo su relevancia en la promoción del bienestar y la integración social.
Finalmente, se agradeció a todas las vecinos que fueron parte de esta iniciativa, invitándolas a seguir participando en futuras instancias que busquen fortalecer la vida en comunidad y generar espacios de encuentro abiertos y participativos.