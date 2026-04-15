Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de abril de 2026

EXITOSO CAMPEONATO DE TRUCO CONVOCÓ A LA COMUNIDAD DE RÍO VERDE EN UNA JORNADA MARCADA POR LA RECREACIÓN Y EL COMPAÑERISMO

La jornada se extendió durante gran parte del día, en un ambiente caracterizado por la cercanía, la participación activa y la buena disposición de todos los asistentes.

rioverdetruco

El pasado 12 de abril se desarrolló con gran éxito una nueva edición del Campeonato de Truco en la comuna de Río Verde, instancia que reunió a diversos participantes en torno a una actividad recreativa que combinó estrategia, entretención y encuentro comunitario.

 
La jornada se extendió durante gran parte del día, en un ambiente caracterizado por la cercanía, la participación activa y la buena disposición de todos los asistentes. A lo largo del campeonato, se vivieron intensas y entretenidas partidas, donde tanto jugadores experimentados como aficionados pudieron compartir y disfrutar en igualdad de condiciones.

 
Desde la organización, se valoró positivamente el entusiasmo demostrado por las y los asistentes, quienes contribuyeron a generar una jornada dinámica y enriquecedora. En esa línea, se reiteró el compromiso de continuar impulsando este tipo de actividades recreativas en la comuna, entendiendo su relevancia en la promoción del bienestar y la integración social.

 
Finalmente, se agradeció a todas las vecinos que fueron parte de esta iniciativa, invitándolas a seguir participando en futuras instancias que busquen fortalecer la vida en comunidad y generar espacios de encuentro abiertos y participativos.

cradonich

MUNICIPIO IMPULSA MEJORAS EN VIVIENDAS, ILUMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

"LA BOCA DE MAGALLANES ES ARGENTINA": LOS POLÉMICOS DICHOS DEL JEFE DE HIDROGRAFÍA NAVAL TRASANDINO

Leer Más

​Fue en un podcast del canal de YouTube ‘OID MORTALES’ que el alto mando argentino dijo: “El Estrecho de Magallanes si bien es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca“.

​Fue en un podcast del canal de YouTube ‘OID MORTALES’ que el alto mando argentino dijo: “El Estrecho de Magallanes si bien es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos (…), tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca“.

Hernan-Montero-20260415-154015-b6461a
nuestrospodcast
fildes (3)

OBRAS PORTUARIAS EN BAHÍA FILDES: SE CIERRA PRIMERA TEMPORADA CON AVANCES LOGÍSTICOS Y CONSTRUCTIVOS EN LA ANTÁRTICA CHILENA

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
rioverdetruco

EXITOSO CAMPEONATO DE TRUCO CONVOCÓ A LA COMUNIDAD DE RÍO VERDE EN UNA JORNADA MARCADA POR LA RECREACIÓN Y EL COMPAÑERISMO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MINVU - Inicio proyecto Lomas del Bosque 7_3

MINVU DA INICIO A OBRAS DE LOMAS DEL BOSQUE 7: 60 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS AVANZAN HACIA SU VIVIENDA DEFINITIVA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
capacitacionorganizacionessociales

160 REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN DE FONDO CONCURSABLE