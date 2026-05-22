COMUNIDAD EDUCATIVA FESTEJÓ LOS 109 AÑOS DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ CON ACTIVIDADES Y RECONOCIMIENTOS

​La reciente pasada semana, la Escuela Elba Ojeda Gómez celebró con gran entusiasmo sus 109 años de vida al servicio de la educación y formación de niños y niñas de nuestra comunidad.



Esta significativa celebración contempló diversas actividades, entre ellas un reconocimiento a la trayectoria y compromiso de docentes y asistentes de la educación, quienes día a día contribuyen al crecimiento y desarrollo de estudiantes.



Asimismo, se llevaron a cabo entretenidas jornadas de alianzas, en las que participaron activamente estudiantes, funcionarios, padres y apoderados, fortaleciendo el compañerismo, la sana convivencia y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa. Como resultado de estas actividades, fueron coronados como reyes de la alianza amarilla los estudiantes Tiara Vergara y Joaquín Díaz de quinto año básico.



Cabe destacar que la Escuela Elba Ojeda Gómez celebra también los importantes avances y resultados obtenidos en el ámbito académico, de convivencia escolar y de prácticas pedagógicas, los cuales quedaron reflejados en el libro "Sí se puede" publicado por la agencia de calidad de la educación, obra que evidencia el compromiso, esfuerzo y trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa.



Sin duda, estos 109 años representan una historia llena de aprendizajes, desafíos y logros que continúan proyectando a la escuela Elba Ojeda Gómez hacia un futuro de crecimiento y excelencia.



