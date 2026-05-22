Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de mayo de 2026

COMUNIDAD EDUCATIVA FESTEJÓ LOS 109 AÑOS DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ CON ACTIVIDADES Y RECONOCIMIENTOS

​La comunidad educativa participó en jornadas de alianzas, reconocimientos y actividades recreativas para conmemorar un nuevo aniversario del establecimiento.

escelbaojeda

​La reciente pasada semana, la Escuela Elba Ojeda Gómez celebró con gran entusiasmo sus 109 años de vida al servicio de la educación y formación de niños y niñas de nuestra comunidad.

Esta significativa celebración contempló diversas actividades, entre ellas un reconocimiento a la trayectoria y compromiso de docentes y asistentes de la educación, quienes día a día contribuyen al crecimiento y desarrollo de estudiantes.

Asimismo, se llevaron a cabo entretenidas jornadas de alianzas, en las que participaron activamente estudiantes, funcionarios, padres y apoderados, fortaleciendo el compañerismo, la sana convivencia y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa. Como resultado de estas actividades, fueron coronados como reyes de la alianza amarilla los estudiantes Tiara Vergara y Joaquín Díaz de quinto año básico.

Cabe destacar que la Escuela Elba Ojeda Gómez celebra también los importantes avances y resultados obtenidos en el ámbito académico, de convivencia escolar y de prácticas pedagógicas, los cuales quedaron reflejados en el libro "Sí se puede" publicado por la agencia de calidad de la educación, obra que evidencia el compromiso, esfuerzo y trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa.

Sin duda, estos 109 años representan una historia llena de aprendizajes, desafíos y logros que continúan proyectando a la escuela Elba Ojeda Gómez hacia un futuro de crecimiento y excelencia.

ACTIVIDADES3ERAZONANAVAL

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL Y TERCERA ZONA NAVAL INVITAN A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PATRIMONIALES DURANTE MAYO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CASO LICENCIAS REMECE HOSPITAL DE NATALES: SALUD CIFRA EN MÁS DE 200 LOS FUNCIONARIOS INVESTIGADOS

Leer Más

Hay 222 personas investigadas por mal uso de licencias médicas y de esa cifra solo hay tres notificaciones de desvinculación.

Hay 222 personas investigadas por mal uso de licencias médicas y de esa cifra solo hay tres notificaciones de desvinculación.

hospital natales
nuestrospodcast
senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC (EX-RN) ACUSA “DESLEALTAD” DEL GOBIERNO Y PONE EN DUDA SU VOTO PARA LA MEGARREFORMA

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
escelbaojeda

COMUNIDAD EDUCATIVA FESTEJÓ LOS 109 AÑOS DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ CON ACTIVIDADES Y RECONOCIMIENTOS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Pinguinos adelia_HDIAZ_ECA54_IMG_2642

EN JAPÓN REALIZAN TALLER INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y MONITOREO DE LA ANTÁRTICA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Correos de Chile

INDICATO APUNTA A GERENCIAS SUPERIORES POR CRISIS OPERACIONAL Y SANITARIA EN CORREOS DE CHILE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250