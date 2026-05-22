22 de mayo de 2026
COMUNIDAD EDUCATIVA FESTEJÓ LOS 109 AÑOS DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ CON ACTIVIDADES Y RECONOCIMIENTOS
La comunidad educativa participó en jornadas de alianzas, reconocimientos y actividades recreativas para conmemorar un nuevo aniversario del establecimiento.
La reciente pasada semana, la Escuela Elba Ojeda Gómez celebró con gran entusiasmo sus 109 años de vida al servicio de la educación y formación de niños y niñas de nuestra comunidad.
Esta significativa celebración contempló diversas actividades, entre ellas un reconocimiento a la trayectoria y compromiso de docentes y asistentes de la educación, quienes día a día contribuyen al crecimiento y desarrollo de estudiantes.
Asimismo, se llevaron a cabo entretenidas jornadas de alianzas, en las que participaron activamente estudiantes, funcionarios, padres y apoderados, fortaleciendo el compañerismo, la sana convivencia y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa. Como resultado de estas actividades, fueron coronados como reyes de la alianza amarilla los estudiantes Tiara Vergara y Joaquín Díaz de quinto año básico.
Cabe destacar que la Escuela Elba Ojeda Gómez celebra también los importantes avances y resultados obtenidos en el ámbito académico, de convivencia escolar y de prácticas pedagógicas, los cuales quedaron reflejados en el libro "Sí se puede" publicado por la agencia de calidad de la educación, obra que evidencia el compromiso, esfuerzo y trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa.
Sin duda, estos 109 años representan una historia llena de aprendizajes, desafíos y logros que continúan proyectando a la escuela Elba Ojeda Gómez hacia un futuro de crecimiento y excelencia.
Hay 222 personas investigadas por mal uso de licencias médicas y de esa cifra solo hay tres notificaciones de desvinculación.
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