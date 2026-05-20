ALERTA EN CHILE: 58% DE LOS NIÑOS DE 1 AÑO SIGUE SIN VACUNARSE EN PLENA TEMPORADA DE VIRUS RESPIRATORIOS

En medio del aumento de los virus respiratorios, el Consejo Médico de Chile expresó su preocupación por el bajo avance de la vacunación infantil.

Según cifras del Ministerio de Salud (Minsal) correspondientes a la semana epidemiológica 18, el 58% de los niños de 1 año aún no ha recibido su vacuna contra la influenza.

La situación también se repite en los niños de 2 años, grupo en el que el 57% permanece sin inmunizar, ya que la cobertura alcanza solo al 43%.

“La influenza no es un resfrío común”

La doctora María Liliana Escobar, presidenta del organismo advirtió que “la influenza no es un resfrío común. Puede ser grave, generar hospitalizaciones e incluso provocar la muerte”.

Además, enfatizó que la baja cobertura en los niños más pequeños es preocupante. “Los menores avances en niños de uno y dos años nos preocupa profundamente. La protección oportuna es fundamental”, agregó.

Por su parte, el Consejo Médico reiteró el llamado a revisar los esquemas pendientes de vacunación y reforzar las medidas preventivas. Entre las principales recomendaciones para evitar contagios se encuentran:

Vacunar a los niños y grupos de riesgo

Lavarse las manos con frecuencia

Usar mascarilla si existen síntomas respiratorios

Consultar precozmente ante signos de enfermedad

Fuente: adnradio.cl

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