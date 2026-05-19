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19 de mayo de 2026

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA DISEÑO PARA RENOVAR EL GIMNASIO DE LA VILLA ALFREDO LORCA DE PUNTA ARENAS: BENEFICIARÍA A MÁS DE CINCO MIL PERSONAS

El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas.

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Una buena noticia fue la que recibieron los vecinos y vecinas de la Villa Alfredo Lorca, de la comuna de Punta Arenas, durante la última sesión plenaria del Consejo Regional: el Gobierno subnacional y su órgano colegiado aprobaron el financiamiento para el diseño de la iniciativa “Mejoramiento y ampliación gimnasio municipal Villa Alfredo Lorca”.

Los reparos de los consejeros regionales durante la discusión de este incremento de recursos fueron en la dirección de su magnitud, por considerarlos altos. Frente a esto, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, contextualizó: “Si bien se podía estimar que pudiera haber asbesto, el conocimiento de en qué lugares, el volumen y el tipo de este, no existía (…) No podemos pedir que se haga un presupuesto de un volumen desconocido”.

En la misma línea, aprovechó de advertir a los vecinos y vecinas del barrio Prat que “el manejo de las áreas tiene que ser distinto, sobre todo por la polución o el polvo en suspensión”.

El acercamiento a concretar esta mejora es de largo aliento: de acuerdo a datos del informe preinversional de la municipalidad, el último uso del recinto fue en 2019. Luego, entre los años 2020 y 2021, hubo intentos de mejora, pero la pandemia por covid restringió las ofertas. Y después, en 2024, se trató una última vez por medio del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRILde Conservación, pero la Dirección de Obras Municipales (DOM) mostró reparos que hicieron rescindir el convenio.

Las deficiencias estuvieron a la vista: en el aislante térmico, las duchas, los camarines; los servicios higiénicos estaban deplorables (según el mismo documento preinversional municipal); las puertas y rampas también, y el alcantarillado incumplía la norma. Por todo, en 2020 fue definitivamente clausurado.

El informe mostró los resultados de una encuesta realizada a los vecinos y vecinas del sector: el recinto, de ser habilitado, beneficiaría a al menos 5.556 personas. Los deportes de interés son baby fútbol, gimnasia aeróbica, tenias de mesa, baile entretenido, zumba, futsal, voleibol, basquetbol y levantamiento de pesas, entre otros.

El diseño aprobado considera aislación térmica, cambio de ventanas, arreglos de techumbre, reparación de la cancha central y del escenario; equipamiento para el cuidado deportivo; renovación de servicios básicos y revestimientos interiores y exteriores; ampliación de superficie edificada, con hall de acceso, camarines, baños públicos, bodega, oficina de primeros auxilios, cocina y más.

El monto total del diseño es de $115.666.000.

Un “excelente” recinto para Isla Riesco

En línea con el deporte, el Consejo en pleno aprobó la concesión de uso gratuito del Lote 1-A del sector Ponsonby, en isla Riesco, comuna de Río Verde. Allí se erige un recinto deportivo que, de acuerdo al informe de la Secretaría Regional Ministerial (Seremide Bienes Nacionales, se encuentra “en excelente estado”: la sede vecinal, el quincho, los vestidores, la multicancha, las graderías, “conformando un complejo de equipamiento comunal de mucha utilidad para las y los vecinos de la comuna”, versa el documento.

El plazo de la concesión es de cinco años.

Ex Hospital de Punta Arenas

Finalmente, el pleno aprobó la solicitud de incremento de recursos relacionados al proyecto “Habilitación de Terreno y Demolición del Ex Hospital Dr. Lautaro Navarro, Punta Arenas”.

Estos recursos extras apuntan a un manejo y retiro especializado del material, que incluye la delimitación y confinamiento de las áreas de trabajo; el encapsulamiento de materiales; el retiro controlado estos; su embalaje y rotulación conforme a la norma vigente; el transporte mediante empresa autorizada y disposición final en instalación autorizada.

Acá hay un proceso que sigue al pie de la letra (el contrato)”, concluyó la máxima autoridad regional.

La empresa ejecutora del retiro de asbesto será Flesan. El incremento fue de $504.534.120.





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GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDADES DE MAGALLANES AFINAN PROPUESTA DE PROYECTOS PARA LA NUEVA FORMA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS

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