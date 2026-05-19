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19 de mayo de 2026

YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU) IMPULSA CAMPAÑA PARA REACTIVAR SUS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO CULTURAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Buenos días región.

YFU

La prestigiosa organización internacional Youth for Understanding (YFU) Chile ha iniciado un despliegue presencial en la Región de Magallanes con el objetivo prioritario de reactivar sus emblemáticos programas de intercambio estudiantil y cultural, los cuales se encontraban en pausa en la zona desde el inicio de la pandemia.

En una entrevista concedida al matinal #BuenosDiasRegion de Polar Comunicaciones, Agneta Torres, coordinadora de estudiantes internacionales de YFU, y Carolina Elizondo, representante zonal y oriunda de Magallanes, detallaron la hoja de ruta para volver a posicionar a Punta Arenas como un polo clave de recepción de jóvenes de todo el mundo.

"Magallanes y Punta Arenas siempre han sido lugares excepcionales y muy acogedores para la recepción de estudiantes de intercambio. Nuestro objetivo ahora es retomar los contactos institucionales y dar a conocer el programa con mucha fuerza", señaló Elizondo. La representante destacó que su propia motivación para liderar este voluntariado nació tras vivir la enriquecedora experiencia de convertirse en familia anfitriona de un estudiante de Alemania.

El llamado a las familias y colegios magallánicos

El programa YFU se sustenta en una red de voluntariado global que promueve el entendimiento mutuo. De cara al próximo mes de agosto, una nueva delegación de estudiantes procedentes de 13 países llegará a Chile, por lo que la organización se encuentra en una activa búsqueda de familias anfitrionas en la región dispuestas a integrar a un joven extranjero en sus hogares y ampliar sus lazos con el mundo.

Asimismo, las representantes se han reunido con directivos de diversos establecimientos educacionales de la comuna para gestionar los cupos académicos necesarios. Agneta Torres enfatizó el impacto positivo que tiene la presencia de estos jóvenes en el aula: "Tenemos experiencias muy exitosas a lo largo de Chile. Muchos colegios nos reportan que la llegada de un estudiante extranjero incentiva el uso del inglés y motiva a los propios compañeros locales a querer aprender otros idiomas y salir de su zona de confort".

Oportunidades de salida y facilidades para jóvenes locales

La reactivación de la plaza no solo contempla recibir estudiantes, sino también brindar la oportunidad para que escolares magallánicos viajen al extranjero mediante programas que abarcan trimestres, semestres o años académicos completos.

Con el fin de hacer estas experiencias más accesibles, YFU Chile anunció la implementación de nuevas estrategias de financiamiento que amplían la cantidad de cuotas disponibles para el pago de los programas. Adicionalmente, hicieron una invitación a postular a sus becas del 100%, instando a que más jóvenes de la región aprovechen estos beneficios. Cabe destacar que los costos administrativos de los programas cubren de manera integral pasajes, seguros de salud, soporte administrativo escolar y acompañamiento continuo durante todo el proceso.

Las familias, jóvenes o instituciones educativas interesados en agendar reuniones presenciales durante esta semana en Punta Arenas o recibir más información, pueden contactarse a través de la página web oficial yfu.cl o mediante sus redes sociales en Instagram y Facebook como @yfuchile.



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