5 de mayo de 2026
SLEP MAGALLANES GESTIONÓ MÁS DE 1200 CONSULTAS DE ESTUDIANTES CON MÉDICO FAMILIAR Y NEURÓLOGO
En las últimas semanas se concretaron las rondas de atenciones para niñas, niños y adolescentes con el objetivo de favorecer su ingreso y permanencia en el Programa de Integración Escolar.
Las consultas fueron completamente gratuitas para los 1.258 estudiantes de la educación pública que tuvieron la oportunidad de acudir a las rondas con los profesionales de la salud a cargo de las evaluaciones médicas para el Programa de Integración Escolar (PIE).
En total se hicieron 403 evaluaciones a cargo de un neurólogo y 855 por parte de médico familiar. El objetivo de estas atenciones es aportar la información especializada para el ingreso o permanencia de los estudiantes en el PIE de cada establecimiento que cuenta con este programa.
Las atenciones con los médicos y enfermera se desarrollaron en el Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA) de Punta Arenas, el Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, y el Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir. En el caso de la comuna de Cabo de Hornos se operó mediante consultas de telemedicina.
Los estudiantes acuden a estas consultas después de una evaluación preliminar en los mismos establecimientos educacionales. El operativo de salud se realiza una vez al año y en esta ocasión representó una inversión de 35 millones 632 mil pesos aportados por el sostenedor.
Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana largo en los sectores centro y norte de Punta Arenas.
Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana largo en los sectores centro y norte de Punta Arenas.