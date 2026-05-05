​Las consultas fueron completamente gratuitas para los 1.258 estudiantes de la educación pública que tuvieron la oportunidad de acudir a las rondas con los profesionales de la salud a cargo de las evaluaciones médicas para el Programa de Integración Escolar (PIE).



En total se hicieron 403 evaluaciones a cargo de un neurólogo y 855 por parte de médico familiar. El objetivo de estas atenciones es aportar la información especializada para el ingreso o permanencia de los estudiantes en el PIE de cada establecimiento que cuenta con este programa.



Las atenciones con los médicos y enfermera se desarrollaron en el Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA) de Punta Arenas, el Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, y el Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir. En el caso de la comuna de Cabo de Hornos se operó mediante consultas de telemedicina.



Los estudiantes acuden a estas consultas después de una evaluación preliminar en los mismos establecimientos educacionales. El operativo de salud se realiza una vez al año y en esta ocasión representó una inversión de 35 millones 632 mil pesos aportados por el sostenedor.

