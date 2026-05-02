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2 de mayo de 2026

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA DELGADA INICIA MES DEL MAR 2026 CON JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS

​La actividad se realizó el 29 de abril en las cercanías del Faro Punta Delgada, marcando el inicio de las acciones bajo el lema “Conciencia Marítima”.

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La Capitanía de Puerto de Punta Delgada dio inicio a las actividades del Mes del Mar 2026 con una jornada de limpieza de playas realizada el pasado 29 de abril en las inmediaciones del Faro Punta Delgada, en la boca oriental del Estrecho de Magallanes. La iniciativa se enmarcó bajo el lema “Conciencia Marítima”, que orienta las conmemoraciones de este año.

La actividad fue encabezada por el Capitán de Puerto de Punta Delgada, Suboficial Litoral Patricio Bórquez, quien destacó la importancia de generar instancias de participación comunitaria orientadas al cuidado del entorno. Según indicó, el objetivo es promover la protección del medio ambiente acuático y reforzar la conciencia sobre el rol del mar.

El sector intervenido corresponde a un punto de relevancia geográfica y patrimonial para la región, además de ser un área expuesta a la acumulación de residuos debido al tránsito marítimo y las condiciones climáticas propias de la zona. Estas características hacen necesario mantener acciones periódicas de limpieza y cuidado del borde costero.

El Mes del Mar se conmemora durante mayo en todo el país, con el propósito de relevar las Glorias Navales y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el océano. En este contexto, la Autoridad Marítima proyecta el desarrollo de nuevas actividades durante el mes, enfocadas en la educación y la protección del entorno marino.


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