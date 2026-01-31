AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO EN EL BORDE COSTERO

En el contexto del aumento de actividades recreativas en el borde costero y de las temperaturas propias de la temporada estival, la Capitanía de Puerto de Punta Arenas reforzó el llamado a la comunidad a adoptar medidas de autocuidado y protección del entorno marino, especialmente en sectores de alta concurrencia como la avenida Costanera.

El subteniente litoral Vicente Saavedra, jefe del Departamento de Operaciones de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, enfatizó que en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena no existen playas habilitadas para el baño, por lo que instó a extremar las precauciones al acercarse al mar. Asimismo, recordó la importancia de evitar el consumo de alcohol y de mantener conductas responsables en el borde costero.

La autoridad marítima destacó además la necesidad de resguardar el medio ambiente marino, llamando a las personas a retirar todos los elementos que lleven consigo y a respetar la flora y fauna del sector. En este marco, se reiteró la fiscalización del cumplimiento de la Orden Ministerial N°2 y la Circular Marítima O22/023, normativa que prohíbe el ingreso de vehículos motorizados al terreno de playa.

Como parte de estas acciones, la Capitanía de Puerto ha desplegado patrullas de Policía Marítima en distintos puntos del borde costero de Punta Arenas, labores que forman parte de su trabajo habitual de control y fiscalización. Estas patrullas buscan prevenir situaciones de riesgo y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, la Autoridad Marítima recordó a la comunidad que ante cualquier emergencia en el ámbito marítimo se encuentra disponible el número 137, reforzando el llamado a disfrutar del borde costero de manera segura, responsable y respetuosa con el entorno natural.

​

