Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de enero de 2026

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO EN EL BORDE COSTERO

Capitanía de Puerto recuerda que no existen playas habilitadas para el baño en Magallanes y refuerza medidas de prevención, fiscalización y cuidado del medio ambiente marino.

CAPITANIA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS-30-12-32-57

En el contexto del aumento de actividades recreativas en el borde costero y de las temperaturas propias de la temporada estival, la Capitanía de Puerto de Punta Arenas reforzó el llamado a la comunidad a adoptar medidas de autocuidado y protección del entorno marino, especialmente en sectores de alta concurrencia como la avenida Costanera.

El subteniente litoral Vicente Saavedra, jefe del Departamento de Operaciones de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, enfatizó que en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena no existen playas habilitadas para el baño, por lo que instó a extremar las precauciones al acercarse al mar. Asimismo, recordó la importancia de evitar el consumo de alcohol y de mantener conductas responsables en el borde costero.

La autoridad marítima destacó además la necesidad de resguardar el medio ambiente marino, llamando a las personas a retirar todos los elementos que lleven consigo y a respetar la flora y fauna del sector. En este marco, se reiteró la fiscalización del cumplimiento de la Orden Ministerial N°2 y la Circular Marítima O22/023, normativa que prohíbe el ingreso de vehículos motorizados al terreno de playa.

Como parte de estas acciones, la Capitanía de Puerto ha desplegado patrullas de Policía Marítima en distintos puntos del borde costero de Punta Arenas, labores que forman parte de su trabajo habitual de control y fiscalización. Estas patrullas buscan prevenir situaciones de riesgo y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, la Autoridad Marítima recordó a la comunidad que ante cualquier emergencia en el ámbito marítimo se encuentra disponible el número 137, reforzando el llamado a disfrutar del borde costero de manera segura, responsable y respetuosa con el entorno natural.


altas temperaturas

ALTAS TEMPERATURAS LLEGARÁN A PUNTA ARENAS, NATALES, PORVENIR Y OTRAS ZONAS DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA CERCA DE OCHO KILOS DE CANNABIS EN PARQUE CHABUNCO

Leer Más

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

pdimarihuanachabunco
nuestrospodcast
Julio Friedmann, gerente general de Enap

ENAP CIERRA 2025 CON RESULTADOS HISTÓRICOS Y DUPLICA SUS UTILIDADES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
CAPITANIA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS-30-12-32-57

AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO EN EL BORDE COSTERO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pdimarihuanachabunco

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA CERCA DE OCHO KILOS DE CANNABIS EN PARQUE CHABUNCO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Encuentro CORPOS Valdivia 3

CORMAG EXPONE AVANCES DE SU INSTALACIÓN Y CARTERA DE INVERSIONES EN ENCUENTRO NACIONAL SOBRE DESCENTRALIZACIÓN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250