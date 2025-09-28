Punta Arenas,
28 de septiembre de 2025

AXEL GONZÁLEZ DETALLA EN POLAR COMUNICACIONES AVANCES DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS Y ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO EN MAGALLANES

Buenos días región.

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Axel González Lasa, entregó detalles sobre el Plan Especial de Zonas Extremas (PEDZE) y el proceso de zonificación del borde costero en la región de Magallanes.

Respecto al PEDZE, González explicó que “el año 2024 el pedze pasa a ser una política, y lo que hace es poder generar un marco de programación a 10 años, instaurado en este gobierno del presidente Gabriel Boric. Esto nos permite como GORE tener una continuidad del pedze 1 y de una serie de iniciativas a proyección de 10 años”. Añadió que esta planificación “esta enfocada en generar obras de infraestructura habilitante”, mencionando como ejemplo la construcción de la Biblioteca y Archivo Regional, actualmente en plena ejecución.

El jefe de división recalcó que se trata de iniciativas de gran magnitud, diseñadas para enfrentar brechas históricas en la región. “Tenemos un componente asociado a los servicios básicos, tenemos aún muchas comunas con carácter de rurales y que todavía tengan brechas en servicios básicos, basta alejarse un poco de la capital regional y ver esto. Este tipo de cosas las ha capturado el pedze y que por su monto no son posibles realizar mediante la vía tradicional”, señaló. Dentro de esa cartera mencionó proyectos de electrificación en sectores como Dorotea, apoyo a huertos familiares y un sistema de saneamiento para Pampa Redonda.

En paralelo, González se refirió a la zonificación del uso del borde costero, un trabajo iniciado en 2022 y que hoy avanza hacia su aprobación en el Consejo Regional. “Esta región tiene más de 800 islas, es la región que tiene más islas de Chile, esto supone una cantidad de bordes costeros muy importante, nuestra región tiene más del 67% de su superficie en algún servicio de protección, en lo que respecta a áreas protegidas”, explicó.

El proceso consideró más de 12 mil kilómetros de costa, definidos en categorías de uso preferente industrial, turístico, de reserva para el Estado, entre otros. “Lo que hace es asignar un uso preferente a todos los bordes costeros de la región indicando que existen bordes costeros que están para el turismo pero que también tienen usos compatibles para la pesca, para el desarrollo de iniciativas asociadas”, puntualizó González.

Asimismo, destacó que esta zonificación incluyó una Evaluación Ambiental Estratégica, exigida por ley, con instancias de participación ciudadana desarrolladas durante 2023 y que concluyeron en el primer semestre de este año.



PANEL DE DEBATE Y CONVERSACIÓN EN POLAR COMUNICACIONES: EL IMPACTO DE LA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA EN MAGALLANES Y BRECHAS EN ACCESO A LA VIVIENDA

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

ARMADA DE CHILE EXPONE EN TORNO A OPERACIONES CCAMLR Y POAL EN EL MARCO DE LA 36 VERSIÓN DE RAPAL

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MAGALLANES PONE EL FOCO EN LA GESTIÓN DEL AGUA RURAL: ENCUENTRO ANALIZA AVANCES Y TAREAS PENDIENTES

