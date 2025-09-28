REFORMA AL SISTEMA DE PERMISOS SECTORIALES A PUNTO DE CONVERTIRSE EN LEY DE LA REPÚBLICA

Una vez que sea publicada, entrará en vigencia la normativa que busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos de los proyectos estratégicos para el desarrollo nacional que verán reducido los tiempos de tramitación en un 50%.

Ministro Álvaro García: "Estamos a punto de cumplir toda la tramitación para que este proyecto se convierta en Ley. Esta es una normativa muy esperada por el sector privado y para los trabajadores, ya que facilitará la creación de más y mejores empleos. Nuestro principal objetivo es que quede totalmente operativa durante este gobierno para potenciar el impulso a la inversión, pilar fundamental del crecimiento".

Tras la toma de razón del decreto promulgatorio por parte de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, envió al Diario Oficial la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) para concretar el último paso para su entrada en vigencia como Ley de la República. Se espera que el texto sea publicado en el Diario Oficial el lunes 29 de septiembre.

Esta Ley fue impulsada por el Ministerio de Economía con el objetivo de avanzar en simplificar la obtención de permisos, entregando mayores certezas a los proyectos de inversión, sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes. La iniciativa legislativa busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos de los proyectos estratégicos para el desarrollo nacional que verán reducido los tiempos de tramitación en un 50%. De esta forma, incorpora diversas medidas orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales.

El proyecto que ingresó al Congreso en enero de 2024 y fue despachado por el Congreso luego de 18 meses de tramitación, ha sorteado todas las etapas clave para convertirse en ley. El pasado 4 de septiembre el Tribunal Constitucional (TC) culminó el control de constitucionalidad, resolviendo que el articulado cumplía con la Carta Fundamental. Luego, el día 17 de septiembre se firmó el decreto promulgatorio que fue enviado a Contraloría para la toma de razón, la que ocurrió el 23 de septiembre.

"Estamos a punto de cumplir toda la tramitación para que este proyecto se convierta en Ley. Esta es una normativa muy esperada por el sector privado y para los trabajadores, ya que facilitará la creación de más y mejores empleos. Nuestro principal objetivo es que quede totalmente operativa durante este gobierno para potenciar la inversión, pilar fundamental del crecimiento y así impulsar la creación de más y mejores empleos", indicó el ministro de Economía, Álvaro García.

La ley 21.770 es una reforma estructural que moderniza el Estado, simplificando y modernizando los procesos administrativos. De esta forma, incorpora diversas materias orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales.

Una de las primeras medidas que empezará a regir es la tramitación paralela de autorizaciones, un nuevo principio clave en la simplificación administrativa que permitirá a los titulares de proyectos tramitar de forma más ágil y simultánea los permisos, salvo que una ley indique lo contrario. De esta forma, se prohíben expresamente las exigencias de trámites secuenciales.

El ministro García explicó que ya se ha iniciado el trabajo para implementar el articulado de esta Ley: ""En el Ministerio estamos preparados para esta nueva etapa que implica la dictación de al menos 29 reglamentos tanto para ejecutar la Ley Marco como para intervenir las 46 leyes sectoriales como Código de Aguas, Servicios Eléctricos, Código de Minería, entre otros. Hay que tener en cuenta que de inmediato empieza a regir la posibilidad de tramitar en simultáneo los permisos requeridos para partir o ampliar una obra o emprendimiento, sin tener que esperar como ocurría en el pasado, el término de un trámite para iniciar otro".

La autoridad recordó que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ha sido fruto de un trabajo conjunto y riguroso, desarrollado en estrecha colaboración con los órganos sectoriales involucrados y con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. Este esfuerzo compartido ha permitido construir una propuesta con amplio respaldo transversal, basada en el diálogo, la evidencia y el interés común de avanzar hacia una institucionalidad más ágil, moderna y eficiente, que facilite el desarrollo de proyectos de inversión sin renunciar a los estándares ambientales, sociales y técnicos que el país exige.

Principales Soluciones del Proyecto:

Normas mínimas de tramitación. Se establece un conjunto de reglas comunes para todos los permisos sectoriales: inicio mediante formularios, exámenes de admisibilidad, informes entre servicios, plazos máximos obligatorios, y uso del silencio administrativo como herramienta de garantía.

Técnicas Habilitantes Alternativas (THA). Permite reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sin reducir los estándares regulatorios. Estas THA están sujetas a fiscalización ex post, con fuertes sanciones en caso de fraude.

Ventanilla Única Digital – Plataforma SUPER. El proyecto transforma en política de Estado permanente la plataforma SUPER, la cual, tras su plena implementación, funcionará como entrada única y trazable para todas las solicitudes de autorizaciones sectoriales.

Institucionalidad técnica. Crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear, asesorar y operar el sistema. También impulsa mesas regionales, modernización continua de permisos, y promueve la mejora de gestión mediante convenios y metas institucionales.

Modificaciones legales sectoriales. El proyecto modifica más de 40 leyes sectoriales para adaptar sus permisos a la LMAS, establecer nuevas facultades regulatorias y aplicar THA. Se incluyen sectores como minería, obras públicas, salud, aguas, energía, concesiones marítimas y DOM.

