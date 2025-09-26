VIVIENDA Y SALUD: JORNADA DE "GOBIERNO EN TERRENO" SE ENFOCA EN DOS NECESIDADES PRIORITARIAS PARA LA COMUNIDAD DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

En una actividad enfocada en dos pilares fundamentales para el desarrollo del territorio austral como son vivienda y salud, más de 80 vecinas y vecinos de la Provincia Antártica Chilena participaron en una jornada de atención en horario extendido, enmarcada en el programa "Gobierno en Terreno" de la Delegación Presidencial Provincial de dicha zona.

Específicamente, personal del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, se trasladó desde Punta Arenas para efectuar un catastro de necesidades habitacionales en la comunidad, enfocada principalmente en quienes no poseen vivienda. Un total de 81 personas se inscribieron en este ámbito, considerando a quienes asistieron de manera presencial en el edificio gubernamental ubicado en Puerto Williams, y también a vecinos de Puerto Toro por vía telefónica.

A ello se sumó un proceso de inscripción per cápita del Hospital Comunitario Cristina Calderón, con el fin de obtener un registro de toda la población beneficiaria del establecimiento y, de esta manera, mejorar la gestión y focalización del trabajo con la comunidad. Fueron 15 personas que regularizaron o actualizaron su locación en esta materia.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, quien recibió audiencias espontáneas durante esta actividad, destacó la incorporación de organismos pertenecientes a estos dos importantes ejes en la zona.

"Desde nuestro Gobierno hemos visualizado que estas dos materias son primordiales para solucionar demandas históricas de la comunidad, y mediante este 'Gobierno en Terreno' le quisimos dar relevancia. A través del Plan de Emergencia Habitacional se han entregado 23 viviendas Puerto Williams y otras 45 prontas a inaugurar, marcando un hito tras casi 10 años sin este tipo de construcciones. El catastro será un gran aporte para las proyecciones habitacionales en la zona. Por otro lado, la inscripción per cápita en salud, demuestra la constante preocupación para mejorar el acceso a la salud que ha demostrado el hospital desde su inauguración en 2016, con el objetivo de ofrecer una atención eficiente y cercana a las y los pacientes", comentó la máxima autoridad provincial.





Participantes opinan









Entre los más de 80 vecinos y vecinas presentes en dependencias de la Delegación, estuvo Marisol del Carmen Vidal, quien es presidenta del recientemente conformado comité de vivienda "Futuro y Esperanza". Respecto al catastro habitacional, la representante de esta organización integrada por cerca de 160 personas, comentó que "me parece muy bien porque así ellos pueden ver realmente la realidad dentro de la comuna, ya que sí hacen falta muchas viviendas. Lo que más nosotros peleamos es por una vivienda propia porque los arriendos son carísimos. Aquí estamos pagando 450 o 500 lucas por una casa que de repente ni siquiera se lo merece y hay que hacerlo porque no tenemos dónde vivir. Queremos empezar a postular, a tratar de salir adelante y llegar al punto de ojalá lograr una vivienda. La esperanza es lo último que se pierde"

Por su parte, Víctor Hugo Barría, quien igualmente integra dicho comité, abogó por la construcción de más viviendas, especialmente por el alto costo en el arriendo de éstas. "Si están haciendo esto, me parece bien, y que salgan adelante con este tema porque hay varios comités que se formaron y se están por formar, y todo el mundo tiene la esperanza de tener su casa. Creo que eso es lo más urgente que se necesita. La gente quiere estar en Puerto Williams. Yo llevo más de 50 años acá, pero uno ya teniendo su casa es otra cosa", opinó.

Por último, Víctor Aravena, catalogó positivamente esta actividad. Al no encontrarse en ninguna comuna del país en la inscripción per cápita de salud, pudo registrarse en Cabo de Hornos. Además, participó en el catastro habitacional. "Se agradece la instancia porque anteriormente no habíamos tenido oportunidad de acceder a estas actividades. En el tema de salud, por ejemplo, no estaba inscrito en ninguna comuna del país. Y con vivienda, en este momento me encuentro arrendando, no tengo una vivienda propia como tal. Uno de los pilares importantes es reforzar el tema de la vivienda, porque así podemos fortalecer la soberanía en el sur de Chile", sostuvo.

