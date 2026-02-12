Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

EQUIPO CHIC PRESENTA PROPUESTA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RAYADITO SUBANTÁRTICO

​El ave, que habita en menos de 100 hectáreas en el sur del Cabo de Hornos, posee una sola población aislada y, según los antecedentes disponibles, podría contar con menos de 250 individuos.

Rayadito subantártico en la isla Gonzalo, en el archipiélago Diego Ramírez (Fotografía de Omar Barroso)

El Ministerio del Medio Ambiente dio inicio a la convocatoria ciudadana del 21° Proceso de Clasificación de Especies Nativas, mecanismo que clasifica a las especies según su estado de conservación, evaluando cuáles están en peligro de extinción y cuáles necesitan medidas para ser protegidas. Para ello, se abrió la convocatoria a la ciudadanía, con la finalidad de aportar información que nutra el análisis, proceso abierto hasta el 21 de febrero.

En ese sentido, un equipo de investigadores e investigadoras del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), en estrecho vínculo con el proyecto 1000 Genomas y el Instituto Milenio CRG, presentaron la propuesta de evaluación del rayadito subantártico (Aphrastura subantarctica), especie microendémica del Archipiélago Diego Ramírez, en el extremo más austral de América.

El ave, que habita en menos de 100 hectáreas en el sur del Cabo de Hornos, posee una sola población aislada y, según los antecedentes disponibles, podría contar con menos de 250 individuos, detalló la Dra. Carola Cañón, investigadora CHIC y del Instituto Milenio CRG.

Esta especie de ave, recientemente descubierta por un equipo de investigadores del CHIC, posee una distribución muy restringida, con un alto grado de aislamiento geográfico y está expuesta a las crecientes presiones ambientales como el cambio climático, la llegada de especies exóticas y con ello algunas enfermedades emergentes, lo que enfatiza la urgencia de contar con una evaluación oficial de su estado de conservación, comentó la bióloga.

La clasificación es mucho más que un trámite administrativo, porque aporta una nueva e innovadora herramienta científica que se incorporará a la toma de  decisiones de manejo, planificación territorial y protección efectiva de la biodiversidad en Chile, explican desde el equipo compuesto por Carola Cañón, Constanza Napolitano, Juan Carlos Torres Mura, Omar Barroso y Ricardo Rozzi, director de investigación CHIC. 

Junto al rayadito subantártico, se encuentran en evaluación 32 especies nativas de aves, mamíferos, reptiles, insectos y arañas, hongos y plantas susceptibles de ser clasificadas según su estado de conservación.

Para apoyar en este proceso, puedes aportar antecedentes (registros, estudios, datos de distribución, amenazas, fotografías, reportes de avistamiento, entre otros), al correo electrónico [email protected] o en las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Ministerio del Medio Ambiente o las SEREMI regionales. 

Revisa más detalles y el listado de especies: https://mma.gob.cl/medio-ambiente-abre-convocatoria-ciudadana-para-aportar-al-21-proceso-de-clasificacion-de-especies-nativas/

Así también, puedes revisar la publicación en la revista Nature, que describe al rayadito subantártico: https://www.nature.com/articles/s41598-022-17985-4


"REGLA MARISQUERA": CREAN EN EL ARCHIPIÉLAGO DE QUINCHAO (CHILOÉ) IMPORTANTE HERRAMIENTA EDUCATIVA MARINA PARA LA CONSERVACIÓN

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

ENAP ANUNCIA ALZAS EN BENCINAS TRAS DOS MESES SIN VARIACIONES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EQUIPO CHIC PRESENTA PROPUESTA PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RAYADITO SUBANTÁRTICO

Marcel Bermúdez, Director de Tránsito y Transporte Público Ilustre Municipalidad

SOAP 2026 VUELVE A VENDERSE TRAS PUBLICACIÓN DE LEY JACINTA

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: "ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO"