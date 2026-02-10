PUNTA ARENAS AFINA DETALLES FINALES PARA EL CHAPUZÓN KIDS 2026

La Municipalidad de Punta Arenas informó que ya se encuentran finalizados los preparativos para una nueva versión del Chapuzón Kids, evento que se realizará este sábado 14 de febrero a las 15:00 horas en el sector costero contiguo a las letras de Punta Arenas, y que está dirigido a niños y niñas entre los 6 y 12 años.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que la actividad cuenta con cerca de 800 inscritos, con un total de mil cupos disponibles, y recordó que aún quedan los últimos espacios para participar. "Está todo listo para este sábado 14 a las 3 de la tarde. Este Chapuzón Kids ya va en su tercera versión y permite que los más pequeños también sean parte de esta fiesta de verano, con todas las medidas de resguardo necesarias", indicó el edil.

Desde el municipio detallaron que los kits de participación, que incluyen morral y polera, serán entregados el viernes 13, entre las 11:00 y las 17:00 horas, y el sábado 14 desde las 11:00 horas en adelante, para quienes cuenten con su código QR de inscripción. Además, el mismo día del evento se realizará entrega de kits a rezagados hasta las 13:00 horas.

Respecto de la seguridad, el alcalde explicó que el evento contará con un amplio despliegue coordinado con la Armada de Chile, Carabineros, Ejército, personal de salud, seguridad privada y funcionarios municipales. "Habrá sectores diferenciados según la edad de los niños, salvavidas en el agua, presencia marítima permanente y un control diario de las condiciones climáticas, porque aquí la seguridad es lo principal", enfatizó el jefe comunal.

Por su parte, la jefa de tienda de Mercado Blumar, Trinidad Amézaga, destacó el apoyo de la empresa a la actividad. "Este es nuestro tercer año consecutivo apoyando el Chapuzón Kids. Estamos muy contentos de ser parte de una actividad familiar, entregando mil kits con morral y polera para los niños inscritos", señaló.

El encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, precisó que el perímetro estará delimitado y resguardado por cerca de 20 guardias de seguridad, además de cuatro salvavidas en el agua y dos embarcaciones zodiac de la Armada. "El ingreso al mar será en un sector controlado de aproximadamente 50 metros, con uso obligatorio de calzado, y contaremos con tres ambulancias de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y apoyo del Cuerpo de Bomberos", explicó.

Desde la administración comunal reiteraron el llamado a las familias a revisar la información enviada a los correos de inscripción, asistir con anticipación y respetar las indicaciones del personal a cargo, con el fin de asegurar un desarrollo ordenado y seguro de esta tradicional actividad estival dirigida a los vecinos más pequeños de la comuna.





