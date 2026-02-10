DETIENEN A JOVEN POR ROBO EN LUGAR HABITADO EN PUERTO NATALES

Durante la tarde de este lunes 9 de febrero, alrededor de las 17:00 horas, personal de Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales acudió a un domicilio en calle Piloto Pardo tras ser alertado por la Central de Comunicaciones (CENCO) por un procedimiento por robo en lugar habitado. En el sitio se entrevistaron con la víctima, quien denunció la sustracción de herramientas utilizadas en labores de barbería.

Según el relato entregado a los funcionarios, un ex amigo habría ingresado sin autorización al inmueble —propiedad del padre del afectado— desde donde sustrajo tres máquinas cortadoras de cabello y dos tijeras profesionales, especies avaluadas en aproximadamente $170.000 pesos.

Tras revisar registros de cámaras de seguridad, personal policial logró confirmar la identidad del presunto autor. Con estos antecedentes, cerca de las 20:00 horas se concretó la detención del sospechoso, quien además entregó voluntariamente las especies sustraídas, las que fueron restituidas al propietario bajo acta correspondiente.

El detenido corresponde a un hombre de 18 años, identificado con las iniciales N.S.O.M., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público y pasó a control de detención durante la jornada de este martes, en un procedimiento desarrollado en la capital de Última Esperanza.

​

