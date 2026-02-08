Punta Arenas,
8 de febrero de 2026

ESCUELA DE SUBOFICIALES RECIBE A SU NUEVA GENERACIÓN DE ALUMNOS

Más de 950 soldados dragoneantes los que ingresaron. ​

4

En la Escuela de Suboficiales se inició la recepción de los nuevos alumnos, quienes, tras pasar un largo proceso de selección, que incluyó una serie de exámenes académicos, pruebas físicas y psicológicas, comenzaron una nueva etapa, acompañados por sus familiares y amigos.

Cabe señalar que la Escuela de Suboficiales cuenta con dos sedes de estudios, la principal se encuentra en Rinconada de Maipú, que acogió al Batallón de las Armas y el Curso de Banda, mientras que, en el Regimiento de Infantería N.°1 “Buin”, dieron la bienvenida al Batallón de los Servicios.

Este año son más de 950 soldados dragoneantes los que ingresaron a la escuela matriz para iniciar su proceso formativo que consta de dos años de un plan común de estudios en el instituto matriz, y posteriormente, de un año en las respectivas escuelas de armas y servicios, en donde aprenderán todo lo necesario para poder convertirse en un Suboficial del Ejército de Chile.

Los jóvenes dragoneantes, visiblemente emocionados por dar este paso, realizaron sus primeros ejercicios de escuela y conocieron sus dependencias mientras sus padres y apoderados asistieron a una charla por parte del director de la escuela donde se les dio a conocer detalles del régimen interno del instituto y las actividades que realizarán sus hijos.

Tras esta instancia Christin Chandia C., señaló tener una gran tranquilidad de acompañar a su hijo en este camino: “siento mucho orgullo de que vaya a servir a la Patria, nosotros como familia siempre le inculcamos el valor del Ejército y lo que yo no pude hacer, hoy lo realiza nuestro hijo. Es una felicidad enorme.”

Durante las ceremonias de recepción, el Director de la Escuela de Suboficiales, Coronel Enrique Rebolar S. destacó al grupo de jóvenes que “han llegado voluntariamente hasta nuestro cuartel para transformarse en soldados y seguir una carrera al servicio a Chile” y les señaló que “a su disposición, está un grupo de profesionales, militares y civiles, que no tienen otro propósito que servir en este proceso formativo, a través de sus roles de comandantes y docentes. Serán ellos los que acompañarán paso a paso a nuestros alumnos para desarrollarlos de manera gradual, exigente, ardua e inteligente.”

Carlos Troncoso, nuevo alumno de la escuela señaló que esta es la mejor forma de servir a su Patria, “Después de hacer mi Servicio Militar estudié técnico en informática y al terminar me sentí más maduro para atreverme e ingresar al Ejército ya que es un desafío mucho mayor y yo buscaba un reto. Espero poder crecer como persona y aprender a amar a mi país”.

Por otra parte, la Soldado Dragoneante Juliette Cortez comentó: “Quise postular porque fue un sueño desde muy pequeña cuando vi por primera vez la Parada Militar en televisión. Me gusta la estructura y organización que tiene el Ejército, así como las especialidades. Siento que acá voy a tener harto compañerismo y amigos.”

Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.


CAMPAÑA "NOCHE BUENA": UNA TRADICIÓN SOLIDARIA DE LA ESCUELA MANUEL BULNES

