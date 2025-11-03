Punta Arenas,
3 de noviembre de 2025

EL CANTO LÍRICO DE AMÉRICA FARÍAS SORPRENDE A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES

Presentación, impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se efectuó en el marco de la celebración del Día de la Ópera. ​

AMÉRICA

Con asombro y entusiasmo, niñas y niños de la Escuela Hernando de Magallanes de Punta Arenas, disfrutaron de una presentación de ópera en vivo, a cargo de la intérprete magallánica, América Farías Díaz. La artista visitó este jueves el establecimiento para compartir extractos de canto lírico, en una experiencia inédita para las y los estudiantes.

Esta iniciativa forma parte del programa "Acercando la Ópera al Aula", impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, en el marco de la celebración del Día de la Ópera.

Luis Navarro Almonacid, Seremi de las Culturas, destacó la importancia de llevar estas expresiones artísticas a los establecimientos educacionales. "Estamos celebrando el Día de la Ópera aquí en la escuela Hernando de Magallanes, junto a la cantante magallánica América, donde pudimos celebrar este día o esta gran expresión artística destinada a la Academia de música de este establecimiento. Las niñeces pudieron disfrutar, escuchar y dialogar en relación a la ópera".

La protagonista de la jornada, América Farías Díaz, subrayó la importancia de desmitificar este arte y demostrar que no tiene barreras. "Fue una experiencia súper enriquecedora poder traerles la ópera a los niños, hacerles saber que este arte puede estar fuera de los teatros como es tradicionalmente visto, que solamente se presentan en grandes salas. No, esto también lo presentamos en colegios, en salas de clases, se puede presentar, incluso, en el living de la casa. Esto es un arte que puede vivirse en todos lados, que no tiene barreras".

La recepción de los estudiantes fue positiva, combinando la curiosidad con el disfrute de una nueva experiencia. Así lo expresó Dylan Álvarez Jaramillo, de sexto básico. "Me pareció bonita, interesante porque es la primera vez que vemos a una persona de ópera, porque yo no soy de escuchar o ver personas de ópera. Y maravillosa la actividad".

El recorrido de América Farías por la región, que incluyó recientemente actuaciones en las comunas de Laguna Blanca (Escuela Diego Portales) y Porvenir (Escuela Bernardo O’Higgins), continuará el próximo 3 de noviembre, en el Colegio Natales y el 4 de noviembre, en la Escuela Sarmiento de Gamboa de Punta Arenas.

La celebración del Día de la Ópera (25 de octubre) en Magallanes, incluyó la participación de la también magallánica, Cecilia Barrientos Covacich, quien efectuó la semana pasada interpretaciones y mediaciones en los jardines infantiles Nelda Panicucci de Punta Arenas y Piececitos de Niño de Río Seco.


MUESTRA CULTURAL “NUEVOS BROTES DE MAGALLANES” EN LA ESCUELA MANUEL BULNES

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Noticias
Destacadas
