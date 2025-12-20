GRUPO “POTENCIA”: LO MEJOR DE LA CUMBIA ARGENTINA LLEGA A DREAMS

Corría 1996 cuando en Buenos Aires un grupo de cuatro amigos, amantes de la música, juntaron energía y pasión para hacer realidad el sueño de sus vidas: formar un grupo musical que trascendiera en el formato de la cumbia argentina. Así nació la banda que bautizaron como “Potencia”, cuyo nombre es el más fiel reflejo de lo que transmiten sobre el escenario.

En conversación con este medio, su fundador, el guitarrista Marcos Bustamante, quien además es director, compositor y arreglador, reflexionó sobre lo importante que ha sido Chile en la trayectoria del grupo musical. “1998 fue el año de la consagración al salir a la venta el primer álbum titulado “Destruye” que al poco tiempo logró en acá disco de oro, platino y doble platino. Por eso nuestras raíces están muy ligadas con este país y su gente”, agregó el artista argentino.

Trayectoria

Con el paso de los años Bustamante, quien también fue el creador de otras agrupaciones importantes como “Ráfaga” y el grupo “Conquistador”, fue tomando renombre en la escena musical de su país componiendo éxitos para “Los Ávila” y Antonio Ríos. De ahí que a nadie extrañara el lanzamiento de la segunda producción musical, el año 1999, titulada “Energía Pura”. Con este álbum, Potencia lograría posicionarse en la movida tropical de su país y en el extranjero.

Gira

Por estos días los 11 músicos que componen la banda están de gira por Chile y los casinos Dreams son parte de este reencuentro con el público nacional amante de la más genuina cumbia argentina. Sin duda una oportunidad inigualable para escuchar temas como “Cuando Estamos Juntos”, “Mi Gran Amor”, “No Te Marches”, “Eres Tú”, y “Vete”, que son solo una parte de lo que promete cantar en vivo Luciano Lan, el vocalista de Potencia. “Será una fiesta de pricipio a fin. Estamos felices de regresar a una cadena de casinos tan importante como es Dreams”, comentó el artista trasandino.

El show está fijado para que arranque pasadas las 23:00 horas en el escenario del Restobar Lucky 7, ubicado al interior de la sala de juegos del centro de entretención de Punta Arenas.

El acceso es gratuito con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

