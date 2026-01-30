INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM) FORTALECE LA RED SIRGAS-CHILE EN LA ANTÁRTICA

En el marco del fortalecimiento de la Red Geodésica Nacional SIRGAS-Chile, el Instituto Geográfico Militar (IGM) inició durante el mes de enero del presente año una relevante misión técnica en el territorio antártico chileno.

El objetivo central de esta misión es la instalación de una Estación de Referencia de Operación Continua (CORS) que será denominada “BOHI”. Esta infraestructura geodésica permitirá la recepción permanente de datos satelitales GNSS de alta precisión, operando de manera continua 24 horas al día, los 7 días de la semana, durante todo el año.

La estación CORS “BOHI” cumplirá un rol fundamental en la actualización y mantención del marco de referencia geodésico nacional SIRGAS-Chile, además de servir como punto de control esencial para el desarrollo de cartografía antártica de alta precisión. Asimismo, contribuirá al desarrollo de investigaciones científicas vinculadas al cambio climático, la geodinámica, el desplazamiento tectónico, las variaciones del nivel del mar y los estudios glaciológicos, mejorando además la precisión de los sistemas de posicionamiento satelital en la región.

El Mayor Alejandro González B., integrante de la comisión destacó la importancia de este avance, señalando que “la instalación de esta estación de referencia continua representa un paso fundamental para el fortalecimiento de la infraestructura geodésica nacional y reafirma el compromiso del Estado, a través del IGM y del Ejército de Chile, con el desarrollo científico y la presencia técnica del país en el Territorio Chileno Antártico”

Esta actividad se concretó gracias al apoyo del Centro de Asuntos Antártico del Ejército (CAAE) y de la dotación de la Base O’Higgins, quienes colaboraron activamente en las labores logísticas y técnicas necesarias para materializar este hito.