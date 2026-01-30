Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de enero de 2026

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM) FORTALECE LA RED SIRGAS-CHILE EN LA ANTÁRTICA

​El objetivo central de esta misión es la instalación de una Estación de Referencia de Operación Continua (CORS) que será denominada “BOHI”.

IGMantartica

En el marco del fortalecimiento de la Red Geodésica Nacional SIRGAS-Chile, el Instituto Geográfico Militar (IGM) inició durante el mes de enero del presente año una relevante misión técnica en el territorio antártico chileno.

El objetivo central de esta misión es la instalación de una Estación de Referencia de Operación Continua (CORS) que será denominada “BOHI”. Esta infraestructura geodésica permitirá la recepción permanente de datos satelitales GNSS de alta precisión, operando de manera continua 24 horas al día, los 7 días de la semana, durante todo el año.

La estación CORS “BOHI” cumplirá un rol fundamental en la actualización y mantención del marco de referencia geodésico nacional SIRGAS-Chile, además de servir como punto de control esencial para el desarrollo de cartografía antártica de alta precisión. Asimismo, contribuirá al desarrollo de investigaciones científicas vinculadas al cambio climático, la geodinámica, el desplazamiento tectónico, las variaciones del nivel del mar y los estudios glaciológicos, mejorando además la precisión de los sistemas de posicionamiento satelital en la región.

El Mayor Alejandro González B., integrante de la comisión destacó la importancia de este avance, señalando que “la instalación de esta estación de referencia continua representa un paso fundamental para el fortalecimiento de la infraestructura geodésica nacional y reafirma el compromiso del Estado, a través del IGM y del Ejército de Chile, con el desarrollo científico y la presencia técnica del país en el Territorio Chileno Antártico”

Esta actividad se concretó gracias al apoyo del Centro de Asuntos Antártico del Ejército (CAAE) y de la dotación de la Base O’Higgins, quienes colaboraron activamente en las labores logísticas y técnicas necesarias para materializar este hito.

Ricardo Hernández, Instituto Res Pública

EXPERTO DEL INSTITUTO RES PÚBLICA ANALIZA DETENCIÓN DE NICOLÁS MADURO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA CERCA DE OCHO KILOS DE CANNABIS EN PARQUE CHABUNCO

Leer Más

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

pdimarihuanachabunco
nuestrospodcast
corfoganaderiamagallanes

CORFO IMPULSA INNOVACIÓN OVINA EN MAGALLANES Y AGRICULTURA TECNOLÓGICA EN EL NORTE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
IGMantartica

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM) FORTALECE LA RED SIRGAS-CHILE EN LA ANTÁRTICA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
rhernandezcremaschi

PRESIDENTE EVOPOLI MAGALLANES RICARDO HERNÁNDEZ DESTACA AMPLITUD POLÍTICA EN LA CONFORMACIÓN DEL GABINETE DE JOSÉ ANTONIO KAST

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
serviciopaispuq

II VERSIÓN DE “LOS BARRIOS EN ESCENA” REUNIRÁ A VECINOS Y VECINAS DEL SUR PONIENTE DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250