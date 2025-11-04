Punta Arenas,
4 de noviembre de 2025

INICIAN TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE LA COCINA DE INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO

​Se trata de una intervención de infraestructura que era muy esperada por la comunidad educativa ya que la cocina requería desde hace tiempo un importante mantenimiento.

obrasinsuco

​Con una inversión que asciende a los 29 millones de pesos, este lunes el Servicio Local de Educación Pública Magallanes dio comienzo a los trabajos de reparación y mantenimiento de la cocina y montacarga del Instituto Superior de Comercio de Punta Arenas.

 
Se trata de una intervención de infraestructura que era muy esperada por la comunidad educativa ya que la cocina requería desde hace tiempo un importante mantenimiento.

 
La arquitecta del área de Infraestructura del SLEP Magallanes, Katia Vallejos, entregó algunos detalles del trabajo. Explicó que “la intervención tiene un presupuesto de aproximadamente 29 millones de pesos, considera el mejoramiento de la cocina respecto al recambio del piso y los cerámicos de muros, el piso por porcelanato antideslizante y los muros por otro tipo de cerámicos, en mejor estado. Además, considera la reparación del montacargas, la revisión de la línea de gas y por supuesto el recambio de la ventana donde se entregan los alimentos. Cabe destacar que agradecemos mucho la gestión que ha hecho el establecimiento y la comprensión que han tenido por estos trabajos que se van a realizar durante un mes”.
Para facilitar el trabajo de mejoramiento de la cocina y sin interrumpir el servicio regular de alimentación escolar, desde el Instituto Superior de Comercio informaron que durante el mes se entregarán colaciones frías.

 
“Para poder durante este tiempo prestar los servicios de alimentación, habilitamos un kiosco en el primer piso donde estamos brindando raciones frías. El desayuno no cambia mucho, no se puede dar leche caliente, pero sí se da leche y un sándwich con mermelada, con queso, con jamón. Y el almuerzo es obviamente una comida fría y que normalmente es un sándwich con leche, con un postre, con jugo”, explicó la directora del Insuco, Ivonne Hermosilla.

 
De esta forma, las reparaciones de la cocina del Instituto Superior de Comercio se suman a otros diez proyectos de emergencia que se ejecutan en establecimiento de la región de Magallanes por un monto que supera los 457 millones de pesos.

