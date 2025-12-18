SEGURIDAD, CONTROL MIGRATORIO Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN: DIRIGENTES REGIONALES DE EVOPOLI ANALIZAN LAS PRIORIDADES PARA EL GOBIERNO DE JOSÉ ANTONIO KAST

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional de Evópoli, Ricardo Hernández, junto al consejero regional Rodolfo Arecheta, conversaron sobre la visión del partido frente a la elección de José Antonio Kast como Presidente de la República para el período 2026-2030.

En la instancia, Ricardo Hernández manifestó la satisfacción de Evópoli por el resultado electoral, señalando que “estamos contentos con el resultado, con un voto contundente, el presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia de chile, lógico también si consideramos el voto obligatorio”. En su análisis del escenario político posterior a las elecciones del domingo, sostuvo que desde la centroizquierda se requiere una revisión profunda, indicando que “falta una autocritica desde el Presidente hacia abajo y también de los actores políticos de la izquierda”.

Respecto a los gestos de gobernabilidad que podría impulsar José Antonio Kast a partir de 2026, Hernández destacó los llamados a la unidad y a la integración de distintos sectores de la centro y centroderecha, afirmando que “JAK ha insistido que es un gobierno de emergencia, de unidad, ha llamado a amarillos, demócratas”. En esa línea, subrayó la importancia de la cohesión del sector bajo el próximo gobierno, resaltando la unidad de la derecha en Chile para el período 2026-2030.

Por su parte, el consejero regional Rodolfo Arecheta abordó los principales desafíos que, a su juicio, deben ser prioridad en los primeros días del nuevo gobierno, poniendo énfasis en seguridad y migración. Al respecto, señaló que “el tema de seguridad y migración, ahí se tienen que dar respuestas claras, el gobierno entrante tiene que dar señales de cerrar la llave del flujo migratorio”, agregando que el respaldo a Carabineros debe ir más allá del discurso. En ese contexto, afirmó que “el respaldo a carabineros no tiene que ser solo en las palabras sino también en una restructuración de carabineros, mejorar los salarios, temas de entrenamiento, mejorar infraestructura, etc” y que “las policías tienen que estar mejor preparadas para asegurar el orden publico”.

Arecheta también se refirió al control migratorio y a las señales políticas que debería entregar el Presidente electo, indicando que “controlar el ingreso de migrantes por la frontera, se pueden hacer muchas mas cosas partiendo por las señales, JAK su ideal es poder sacar a todos los migrantes, no se si será realizable pero tiene que dar señales”. Finalmente, abordó la necesidad de avanzar con rapidez en medidas anticorrupción, señalando que “rápidamente aprovechar aplicar medidas anticorrupción, quienes están encargado de los controles como contraloría o fiscalía con un nivel de influencia cruzada que dificulta investigaciones”, enfatizando la importancia de ajustar una correcta fiscalización del actuar de los funcionarios públicos.

