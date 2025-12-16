Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

RODRIGO ÁLVAREZ MANIFIESTA DISPOSICIÓN A COLABORAR CON EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST

Buenos días región.

rodrigoalvarez

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el abogado, expresidente de la Cámara de Diputados y ex convencional Rodrigo Álvarez Zenteno, conversó con la ciudadanía sobre el escenario político tras la elección presidencial y expresó su total disposición a colaborar con el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, especialmente desde una perspectiva técnica y profesional.

Álvarez calificó el resultado electoral como un hito sin precedentes, señalando que “fue un resultado histórico, pasa a ser la persona mas votada en la historia de chile, eso lleva a una responsabilidad enorme, problemas de seguridad, delicuencia, temas economicos, la verdad es que tener un triunfo de esta magnitud, cuando uno ve los sectores politicos que estuvieron dispuestos a ayudar a José Antonio Kast”. En ese contexto, enfatizó que el nuevo gobierno deberá responder a las expectativas ciudadanas en materias clave como seguridad, delincuencia y economía, remarcando la necesidad de “tener la prudencia y la sensatez en la politica”.

Durante la conversación, el exconvencional por Magallanes destacó su cercanía personal con el presidente electo, afirmando “conozco a José Antonio Kast somos compañeros de curso”, y precisó que su eventual aporte estaría enfocado en áreas técnicas más que en cargos de primera línea. “lo que mas puedo colaborar desde el derecho, hacienda, presupuestos, en los equipos económicos”, señaló, indicando su disposición a integrar equipos técnicos más allá de asumir un rol ministerial u otro puesto político visible.

Álvarez también planteó que un buen desempeño del próximo gobierno podría contribuir a superar la lógica de alternancia constante en el poder, indicando que sería positivo “romper este circulo que ha sido tan negativo”, el cual —a su juicio— ha dificultado la continuidad de programas de gobierno y el desarrollo de verdaderas políticas de Estado.

Finalmente, al referirse a los desafíos de gobernabilidad y a la conformación de los equipos técnicos y políticos, subrayó la importancia de avanzar en la “busqueda de un pacto politico lo mas amplio posible”, que incluya a Chile Vamos, el Partido Republicano y el sector nacional libertario, así como también a Demócratas y Amarillos que entregaron su respaldo durante la campaña presidencial.



Balance 2a vuelta 1

AUTORIDADES REGIONALES REALIZAN BALANCE POSITIVO DE ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MAGALLANES

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

Comité Escazú

SE CONSTITUYÓ COMITÉ REGIONAL POR ESCAZÚ CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

NUEVO SISTEMA DE COBRO DIFERENCIADO PARA EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

LA DEMOCRACIA Y SUS DERECHOS