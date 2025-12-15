Punta Arenas,
15 de diciembre de 2025

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ANALIZA TRIUNFO DE JOSÉ ANTONIO KAST Y LLAMA A UN “GOBIERNO DE EXCELENCIA”

Buenos días región.

mjcs

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva conversó sobre el balance de la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial en Chile, abordando tanto el escenario político nacional como los desafíos que se abren para el próximo gobierno.

Durante su análisis, Correa sostuvo que “la realidad siempre se impuso frente a este sueño refundacional que fracaso, la misma candidata jara lo dijo en su ultima participación del debate”, planteando que el resultado electoral refleja una evaluación ciudadana al rumbo que llevaba el país y al proyecto político que fue derrotado en las urnas.

Asimismo, el economista subrayó la necesidad de actuar con cautela tras el triunfo, señalando que “el desafío que hay por delante, los múltiples problemas de la región y el país, uno tiene que ser prudente, mesurado, humilde en la victoria”, enfatizando que el nuevo escenario exige responsabilidad y visión de largo plazo para enfrentar las distintas problemáticas que afectan tanto a nivel nacional como regional.

En esa línea, Correa recalcó el rol clave que tendrá la derecha en la conformación del próximo gobierno, indicando que “la derecha tiene tremenda responsabilidad, tiene que llegar gente meritoria, que sepa a hacer la pega, no gente que llegue a calentar el asiento, gente dispuesta a hacer sacrificios”. Añadió que es fundamental evitar prácticas que generen desconfianza en la ciudadanía, advirtiendo que “no gente que llegue a calentar el asiento, gente dispuesta a hacer sacrificios, que no se transforme este en un cuoteo político que termina siendo que la gente va a reconocer que es mas de lo mismo”.

Finalmente, el economista destacó la importancia de conformar equipos de alto nivel, afirmando que “aquí tiene que haber un gobierno de excelencia, combinar savia nueva darle fogueo a gente nueva y combinar con la experiencia, poner a gente muy competente en los cargos”, como un elemento clave para responder a las expectativas ciudadanas tras la reciente elección presidencial.


DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL MARÍA TERESA KUZMANIC DESTACA RAPIDEZ DEL PROCESO ELECTORAL EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN MAGALLANES

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO MAGALLANES CIERRA SU PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN CON 1.162 BENEFICIARIOS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PROGRAMA LAZOS PUNTA ARENAS PRESENTÓ SUS RESULTADOS 2025

JARA LLAMA A LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA: “SEREMOS FIRMES EN PROTEGER LO LOGRADO”

POR ÚNICA VEZ PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL PUEDES ADELANTAR PARTE DEL TRÁMITE PARA EXCUSARTE POR COMISARÍA VIRTUAL