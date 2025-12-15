ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ANALIZA TRIUNFO DE JOSÉ ANTONIO KAST Y LLAMA A UN “GOBIERNO DE EXCELENCIA”

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva conversó sobre el balance de la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial en Chile, abordando tanto el escenario político nacional como los desafíos que se abren para el próximo gobierno.

Durante su análisis, Correa sostuvo que “la realidad siempre se impuso frente a este sueño refundacional que fracaso, la misma candidata jara lo dijo en su ultima participación del debate”, planteando que el resultado electoral refleja una evaluación ciudadana al rumbo que llevaba el país y al proyecto político que fue derrotado en las urnas.

Asimismo, el economista subrayó la necesidad de actuar con cautela tras el triunfo, señalando que “el desafío que hay por delante, los múltiples problemas de la región y el país, uno tiene que ser prudente, mesurado, humilde en la victoria”, enfatizando que el nuevo escenario exige responsabilidad y visión de largo plazo para enfrentar las distintas problemáticas que afectan tanto a nivel nacional como regional.

En esa línea, Correa recalcó el rol clave que tendrá la derecha en la conformación del próximo gobierno, indicando que “la derecha tiene tremenda responsabilidad, tiene que llegar gente meritoria, que sepa a hacer la pega, no gente que llegue a calentar el asiento, gente dispuesta a hacer sacrificios”. Añadió que es fundamental evitar prácticas que generen desconfianza en la ciudadanía, advirtiendo que “no gente que llegue a calentar el asiento, gente dispuesta a hacer sacrificios, que no se transforme este en un cuoteo político que termina siendo que la gente va a reconocer que es mas de lo mismo”.

Finalmente, el economista destacó la importancia de conformar equipos de alto nivel, afirmando que “aquí tiene que haber un gobierno de excelencia, combinar savia nueva darle fogueo a gente nueva y combinar con la experiencia, poner a gente muy competente en los cargos”, como un elemento clave para responder a las expectativas ciudadanas tras la reciente elección presidencial.

