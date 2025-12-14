ALCALDE RADONICH DESTACA TRANQUILIDAD, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA EN JORNADA ELECTORAL EN PUNTA ARENAS

En el marco de la cobertura de la segunda vuelta presidencial, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, conversó esta mañana con la ciudadanía a través de Polar Comunicaciones sobre el desarrollo del proceso electoral en la capital regional, destacando la normalidad y el orden con que se ha llevado a cabo la jornada.

La autoridad comunal señaló que las elecciones comenzaron temprano y con un ambiente de tranquilidad en la ciudad, detallando que actualmente se encuentran funcionando 319 mesas. “Cuando los vecinos votan, lo hacen en lugares ordenados. Hay un tema logístico detrás muy importante que se trabaja con mucha anticipación”, afirmó el alcalde.

Radonich puso énfasis en la coordinación existente entre la Municipalidad de Punta Arenas, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), el Servicio Electoral (Servel) y las fuerzas de orden público, lo que ha permitido que los locales de votación estén en buenas condiciones. “Hay todo un proceso que busca que los vocales, los vecinos y el personal que debe estar en cada local cuenten con las condiciones convenientes para que el proceso se desarrolle sin problemas”, sostuvo.

En relación con las elecciones presidenciales y el próximo cambio de gobierno en marzo de 2026, el jefe comunal hizo un llamado a fortalecer una mirada técnica en la gestión pública. “Puedes tener un gobierno inspirado con buenas ideas, pero si no tienes a la gente con capacidad de gestión para ejecutar, quedamos en lo mismo”, indicó, agregando que es necesario retomar una tradición de vínculo institucional sólido, con equipos competentes tanto en los ministerios como en las regiones.

Finalmente, el alcalde recordó que durante la campaña electoral los temas que más marcaron la discusión fueron la seguridad, el empleo, el crecimiento económico y las listas de espera, asuntos que, si bien no dependen directamente de los municipios, impactan de manera significativa en la vida diaria de los vecinos y vecinas de Punta Arenas.

