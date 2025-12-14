FINALIZAN OBRAS DEL CUARTEL SSEI DEL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Debido al término de su vida útil, la pista principal del Aeropuerto de Punta Arenas con orientación 07/25, deberá ser sometida a una operación de mantenimiento mayor durante un período estimado de 24 meses. Durante este período de mantenimiento, esta pista deberá permanecer cerrada.

Con el fin de evitar la interrupción de las operaciones durante la etapa de mantenimiento se están realizado obras alternativas que permitirán continuar con las operaciones normales del aeropuerto.

Estas obras, que son ejecutadas por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, consideran la construcción del cuartel SSEI que contará con calles que lo conectarán en forma rápida a las pistas, una plataforma para el manejo de los vehículos de emergencia y un acceso vehicular a las instalaciones desde el norte del recinto aeroportuario, conectándose con la ruta a Punta Prat, teniendo con ello una entrada independiente del conjunto de pistas y rodajes del área de movimiento.

El nuevo Cuartel SSEI se compone de dos áreas. Una, de soporte y servicios administrativos, nave estructurada en base a muros y losas de hormigón armado y una techumbre única, estructurada en base a vigas metálicas. La otra, alberga los diferentes vehículos de emergencia y plan nieve y bodegas, el cual se estructura en base a pilares y vigas metálicas con una cubierta continua de panel metálico preformado y con aislación incorporada.

Las obras terminadas del cuartel SSEI fueron inspeccionadas por el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, y el inspector fiscal de la Dirección de Aeropuertos Fabián Navarro.

En terreno se constató que las obras presentan un 100% de avance, tras lo cual se prepara el terreno para las futuras obras de mejoramiento de la pista principal, a ejecutarse desde el 2028. El proyecto tiene por objetivo la habilitación de la calle de rodaje ALFA para su utilización como pista alternativa de aterrizajes y despegues, construcción del cuartel SSEI que contará con calles que lo conectarán en forma rápida a las pistas, una plataforma para el manejo de los vehículos de emergencia y un acceso vehicular a las instalaciones.

Además se considera la construcción de instalaciones FACH por la demolición de aquellas que en la actualidad son interferencia al operar el rodaje ALFA como pista, esto incluye dos Bodegas tipo Bunker, y la construcción de un nuevo hangar para aviones y una torre de visualización. Todas estas obras permitirán asegurar operaciones durante todo el año sin restricciones.

Explicó el Seremi José Luis Hernández que tras la construcción finalizada del cuartel “actualmente se desarrollan dos contratos que permitirán llegar con los suministros básicos a la nueva ubicación del cuartel SSEI y los pavimentos de accesos y calles de apoyo a estas nuevas instalaciones, los que bordean los 2.800 millones de inversión y que se espera terminen a marzo de 2026. Con esto el Aeropuerto quedará operativo con el cuartel del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios SSEI más moderno de Chile y con una capacidad operativa de las mejores características en aeropuertos del país”.

