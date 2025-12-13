POR ÚNICA VEZ PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL PUEDES ADELANTAR PARTE DEL TRÁMITE PARA EXCUSARTE POR COMISARÍA VIRTUAL

La segunda vuelta presidencial en Chile mantiene el voto obligatorio para los ciudadanos y ofrece una excepción para quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de su centro de votación. A partir de este sábado 13 de diciembre, las personas en esa situación pueden iniciar su constancia en la comisariavirtual.cl de Carabineros, un trámite que se extiende hasta las 23:59 del domingo 14.

Quienes completen la solicitud recibirán un código alfanumérico. Este código deberá mostrarse presencialmente el domingo en las comisarías de la región al momento de dejar constancia, facilitando la verificación por parte de las autoridades.

Este trámite se realiza con tu clave única y acelera el proceso al ingresar los datos requeridos previamente.

Recordatorio práctico: votar es obligatorio para los ciudadanos chilenos en territorio nacional. Quienes no concurran a votar pueden enfrentar una multa que va de 0,5 a 1,5 UTM (aproximadamente entre $34.000 y $104.000). El objetivo de la constancia es evitar sanciones para quienes, por distancia, no puedan acudir a su local de votación el domingo.

Si necesitas más detalles o una guía paso a paso de cómo votar en estas elecciones consulta la guía de Polar Comunicaciones hizo para ti: https://www.radiopolar.com/guia-facil-votar-vuelta-presidencial-facsimil-voto

