Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

HIF MAGALLANES 2025: VISTO BUENO AMBIENTAL EN PROYECTO, PARTICIPACIÓN EN 3ERA FERIA EDUCATIVA DE H2V Y CIERRE DE PROGRAMA JUNTO A ONG CANALES

Buenos días región.

hifmagallanes

Durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente de HIF Magallanes, Juan Eduardo Gallardo, entregó una actualización detallada sobre los avances, compromisos y presencia territorial que la compañía ha desarrollado en los últimos meses en la región.

Uno de los hitos más relevantes fue el reciente visto bueno otorgado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) al proyecto Planta de Combustibles Carbono Neutral Cabo Negro, una iniciativa de HIF Global que considera una inversión de US$ 830 millones. A más de dos años de su ingreso al proceso de evaluación, la iniciativa “se acerca a concretar el mayor proyecto de hidrógeno verde en Magallanes”, consolidándose como la primera gran apuesta de este tipo en la Patagonia chilena.

Gallardo también destacó la participación de HIF en la Tercera Feria Educativa de Hidrógeno Verde, instancia en la que la empresa estuvo presente por tercer año consecutivo. La actividad busca fortalecer el vínculo entre el ecosistema educativo regional y las iniciativas de innovación energética que se desarrollan en el extremo sur del país, permitiendo que estudiantes y docentes conozcan de primera mano los avances y oportunidades del sector.

A ello se suma el cierre del programa de Habilidades Sociolaborales desarrollado en conjunto con ONG Canales, iniciativa que benefició a más de 250 estudiantes técnico-profesionales de Punta Arenas. El ciclo formativo tuvo como objetivo apoyar la transición de los jóvenes al mundo laboral, entregando herramientas prácticas y competencias necesarias para su inserción en industrias emergentes como la energía limpia.

Gallardo subrayó que estos avances reflejan el compromiso de HIF con el desarrollo de Magallanes, no solo desde el punto de vista energético, sino también educativo y social, integrando a la comunidad en las transformaciones que trae consigo la nueva economía del hidrógeno verde.





senadorkusanovic

AFIRMAN QUE LA SALMONICULTURA DEBE CRECER HASTA EL 70% DE LA ECONOMÍA EN MAGALLANES

nuestrospodcast
muralumag

JUZGADO DE GARANTÍA ACOGE A TRAMITACIÓN QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES POR DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

pampa guanaco (2)

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO CUMPLE COMPROMISO DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC CON ESTUDIANTE DE PAMPA GUANACO

libroescelba

LIBRO DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTACA INICIATIVA DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ

CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINCIENCIA Y EL CRUCH BUSCA INCORPORAR EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA FORMACIÓN EN IA

educacionlibromagallanes