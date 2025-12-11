Punta Arenas,
11 de diciembre de 2025

CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN Y GENDARMERÍA EN FAVOR DE PERSONAS VULNERABLES

​Condenados por la Justicia que optan al beneficio de saldar su deuda con la sociedad mediante penas alternativas a la privación de libertad, podrán realizar labores para mujeres y adultos mayores vulnerables en Punta Arenas gracias un acuerdo entre la institución y la Fundación Chay Austral.

gendarmeriafundacion
50 nuevas plazas de trabajo dispondrá ahora Gendarmería en Magallanes para su programa de Prestación de Servicio en Beneficio de la Comunidad (PSBC), gracias al reciente convenio suscrito con la Fundación Chay Austral, organización sin fines de lucro que busca contribuir a la situación social y a la calidad de vida de mujeres y adultos mayores en condición de vulnerabilidad en Punta Arenas.

De esta manera, parte importante de la fuerza de trabajo de la que dispone Gendarmería, compuesta por personas que cumplen sanciones penales impuestas por tribunales a través del programa PSBC, irá ahora en apoyo de la residencia de personas mayores y mujeres vulnerables que administra esta fundación en la capital regional, además de otras labores que requieran en sus viviendas otros adultos mayores que viven solos y que son auxiliados por esta fundación.

Gabriela Sandoval Díaz, directora ejecutiva de la residencia de adultos mayores Vida Austral y
Presidenta de la Fundación Chay Austral, manifestó su agradecimiento a Gendarmería durante la firma del convenio realizada en la dirección regional de la institución, puesto que "era un largo anhelo que servirá mucho a personas que realmente lo necesitan".

La contraparte de esta alianza representada por el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, la autoridad expresó que, "lo que se busca es que las personas condenadas realicen un aporte efectivo a la sociedad, al tiempo que se promueve en ellos actitudes pro-sociales que son fundamentales para una reinserción permanente, y así, contribuir de manera concreta a la seguridad pública de la comunidad al disminuir la reincidencia, en este caso a través de la asistencia de las cuadrillas con penados de la PSBC en favor de los usuarios de la Fundación Chay Austral".

En detalle, el convenio con Chay Austral tiene una vigencia de dos años, y contempla la ejecución de servicios de aseo y ornato, la mantención de infraestructura e instalaciones eléctricas y gasfitería, entre otras labores, y con jornadas de trabajo de lunes a domingo en horario laboral.

Cabe explicar además que las personas condenadas que se acogen al programa PSBC no reciben remuneración alguna y que desarrollan estos trabajos por voluntad propia mientras son acompañados por un delegado de Gendarmería que los supervisa.

El programa PSBC de Gendarmería actualmente se lleva a cabo también en Puerto Natales a través de un convenio con su municipio, mientras que en Porvenir asiste a Bomberos de dicha comuna en la Isla de Tierra del Fuego.

Otras instituciones que se benefician de convenios con la PSBC son el Hospital Clínico Magallanes, la Agrupación Amigos de los Ciegos, la Fundación para el Desarrollo de Magallanes y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos "Hernando de Magallanes", en Punta Arenas.


CONVENIO ENTRE FUNDACIÓN Y GENDARMERÍA EN FAVOR DE PERSONAS VULNERABLES


JUZGADO DE GARANTÍA ACOGE A TRAMITACIÓN QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES POR DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CON AJUSTES Y MEJORAS SE DISPUSIERON 37 SERVICIOS RURALES GRATUITOS PARA MOVILIZAR A LA CIUDADANÍA HACIA SU LUGAR DE VOTACIÓN

EN PUERTO WILLIAMS REFUERZAN COORDINACIONES PARA UNA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025 SEGURA

publicite aqui
NUEVO JEFE DE LA BIRO EN MAGALLANES REFUERZA ESTRATEGIAS CONTRA ROBOS Y DELITOS PATRIMONIALES