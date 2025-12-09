Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de diciembre de 2025

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES CONCLUYE INICIATIVA "CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA" CON LANZAMIENTO DE LIBRO

​En el cierre de la ceremonia, se recordó la frase de Gabriela Mistral: "según como sea la escuela, así será la nación entera" , enfatizando que si la escuela es inclusiva y abraza al que llega desde lejos, así será la patria completa.

educacionlibromagallanes
La Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó la ceremonia de clausura de la iniciativa regional "Cruzando fronteras, escribiendo mi historia", con la presentación oficial del libro "Historias migrantes desde el fin del mundo". El evento reconoció el coraje y el talento literario de 26 estudiantes migrantes que compartieron sus vivencias de desplazamiento y arraigo en la región austral.​
Su objetivo fue visibilizar la migración no sólo como un desplazamiento geográfico, sino como una experiencia humana profunda hecha de despedidas, de comienzos y de nuevas pertenencias, culminó con una emotiva ceremonia de premiación.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, presidió la ceremonia, destacando que el libro es fruto del trabajo conjunto entre las comunidades educativas, docentes, equipos directivos, familias y la institución. "Este libro es fruto del compromiso del Departamento de Educación de nuestra secretaría regional, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Niños, Niñas y Estudiantes Extranjeros del Ministerio de Educación implementada durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Una iniciativa que nace desde la convicción de que la educación es un derecho humano fundamental y habilitante, que no reconoce fronteras, ni nacionalidades, y que encuentra en cada aula un espacio para la acogida, el reconocimiento y la esperanza", señaló.

Los 26 autores de las historias, provenientes de establecimientos como la Escuela Bernardo O'Higgins, Escuela Croacia, Liceo San José, y Liceo Industrial Luis Armando Quezada, entre otros, recibieron una medalla de reconocimiento y un ejemplar del libro que compila sus relatos.

Relatos ganadores

Durante el evento, la estudiante Valeria Guerra, alumna de 2° medio del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, compartió su historia con los asistentes, ofreciendo un ejemplo de las narrativas personales y colectivas que componen la obra, donde se mezclan nostalgia, gratitud, miedo, alegría y esperanza.

El jurado estuvo compuesto por, Vesna Mladinic, del Servicio Nacional de Migraciones, Carolina Guzmán, jefa de gabinete de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Sandra Leiva, profesora, Fabiola Catalán, supervisora del Departamento Provincial de Educación y Álvaro Téllez, encargado del Sistema de Admisión Escolar.
Los relatos seleccionados en distintas categorías, fueron:

  • Categoría 1 A: Javierlys Parra, alumna de 4° básico de la Escuela Bernardo O'Higgins, de Punta Arenas.
  • Categoría 1 B: Deiver Luzardo, alumno de 5° básico de la Escuela Arturo Prat, de Punta Arenas.
  • Categoría 3: Valeria Guerra, alumna de 2° medio del Liceo Industrial Luis Armando Quezada.

Charys Hernández, estudiante venezolana de la Escuela Bernardo O'Higgins que escribió el relato: "Mi loca aventura", reconoció sentirse "un poco rara", ya que "nunca había compartido algo de su historia personal", en tanto expresó que "me siento un poco vacía al no estar en Venezuela, con mi familia, pero acá también aprendí varias cosas". Por su parte, Kenny Rodríguez, alumno de la misma comunidad educativa y autor del relato: "Llegando a Magallanes", dijo: "Me siento feliz porque mi historia apareció en un libro", en tanto valoró la iniciativa porque según indicó: "así conozco a más personas". 
Sophia Valero, estudiante de la escuela Bernardo O'Higgins que escribió el relato titulado "Camino a Magallanes", se refirió a esta iniciativa: "Se siente muy bonito porque todo el mundo va a ver cómo fue mi historia", en tanto explicó que leyó las otras historias y "estaban muy bonitas, algunas muy tristes, pero muy dedicadas". 

Javierlys Parra, autor del relato denominado "Pasando las Guías para llegar a Chile" afirmó con entusiasmo: "Me siento feliz porque nos dieron la oportunidad de venir acá y también pudimos aprender de los demás cuentos", en tanto recordó que "la primera vez que llegué a mi escuela no tenía amigos, pero ya he comenzado a tener y ahora son demasiados", indicó, explicando que hace un año ingresó a la Escuela Bernardo O'Higgins.

Valeria Guerra, estudiante venezolana de 2° medio del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, autora del relato titulado "Mi historia de migración: Un viaje que cambió mi vida", expresó: "Estoy muy contenta por esta nueva experiencia, tanto por el trato de las personas, por la reacción, por el detalle que me dieron, el premio. De verdad que estoy extasiada". Asimismo, aseguró que contar su historia es un proceso que le produce nostalgia y tristeza, "porque extraño mi país y no es como extrañar una casa o algo, es el país. Entonces, dentro de todo triste, también emocionada porque bueno, estoy aquí, en un país que me recibió con las puertas abiertas y que aún hay gente que me quiere", subrayó.

En el cierre de la ceremonia, se recordó la frase de Gabriela Mistral: "según como sea la escuela, así será la nación entera" , enfatizando que si la escuela es inclusiva y abraza al que llega desde lejos, así será la patria completa.


magallanesfilm

PATRIMONIO FÍLMICO MAGALLANES FILM INGRESA AL REGISTRO NACIONAL DE LA MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORTE SUPREMA DESCARTA DISCRIMINACIÓN HACIA POSTULANTES INDÍGENAS Y VALIDA CRITERIOS APLICADOS POR SERVIU MAGALLANES EN PROCESO HABITACIONAL

Leer Más

​Confirma que las resoluciones del SERVIU solo estandarizan la revisión de antecedentes y no alteran los factores legales de puntaje, descartando actos arbitrarios en la exclusión de postulantes unipersonales con acreditación indígena.

​Confirma que las resoluciones del SERVIU solo estandarizan la revisión de antecedentes y no alteran los factores legales de puntaje, descartando actos arbitrarios en la exclusión de postulantes unipersonales con acreditación indígena.

serviumagallanes
nuestrospodcast
educacionlibromagallanes

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES CONCLUYE INICIATIVA "CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA" CON LANZAMIENTO DE LIBRO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
educacionlibromagallanes

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES CONCLUYE INICIATIVA "CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA" CON LANZAMIENTO DE LIBRO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
operativo (3)

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
conferenciamaripano

RECTOR MARIPANI REITERA QUE ESTÁN ABIERTOS AL DIÁLOGO Y LLAMA A ESTUDIANTES A DEPONER TOMA