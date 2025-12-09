SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES CONCLUYE INICIATIVA "CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA" CON LANZAMIENTO DE LIBRO

La Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó la ceremonia de clausura de la iniciativa regional "Cruzando fronteras, escribiendo mi historia", con la presentación oficial del libro "Historias migrantes desde el fin del mundo". El evento reconoció el coraje y el talento literario de 26 estudiantes migrantes que compartieron sus vivencias de desplazamiento y arraigo en la región austral.​

​

Su objetivo fue visibilizar la migración no sólo como un desplazamiento geográfico, sino como una experiencia humana profunda hecha de despedidas, de comienzos y de nuevas pertenencias, culminó con una emotiva ceremonia de premiación.

​



El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, presidió la ceremonia, destacando que el libro es fruto del trabajo conjunto entre las comunidades educativas, docentes, equipos directivos, familias y la institución. "Este libro es fruto del compromiso del Departamento de Educación de nuestra secretaría regional, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Niños, Niñas y Estudiantes Extranjeros del Ministerio de Educación implementada durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. Una iniciativa que nace desde la convicción de que la educación es un derecho humano fundamental y habilitante, que no reconoce fronteras, ni nacionalidades, y que encuentra en cada aula un espacio para la acogida, el reconocimiento y la esperanza", señaló.

​



Los 26 autores de las historias, provenientes de establecimientos como la Escuela Bernardo O'Higgins, Escuela Croacia, Liceo San José, y Liceo Industrial Luis Armando Quezada, entre otros, recibieron una medalla de reconocimiento y un ejemplar del libro que compila sus relatos.

​



Relatos ganadores

​



Durante el evento, la estudiante Valeria Guerra, alumna de 2° medio del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, compartió su historia con los asistentes, ofreciendo un ejemplo de las narrativas personales y colectivas que componen la obra, donde se mezclan nostalgia, gratitud, miedo, alegría y esperanza.

​



El jurado estuvo compuesto por, Vesna Mladinic, del Servicio Nacional de Migraciones, Carolina Guzmán, jefa de gabinete de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Sandra Leiva, profesora, Fabiola Catalán, supervisora del Departamento Provincial de Educación y Álvaro Téllez, encargado del Sistema de Admisión Escolar.

Los relatos seleccionados en distintas categorías, fueron:

​



Categoría 1 A: Javierlys Parra, alumna de 4° básico de la Escuela Bernardo O'Higgins, de Punta Arenas.

Categoría 1 B: Deiver Luzardo, alumno de 5° básico de la Escuela Arturo Prat, de Punta Arenas.

Categoría 3: Valeria Guerra, alumna de 2° medio del Liceo Industrial Luis Armando Quezada.

​

Charys Hernández, estudiante venezolana de la Escuela Bernardo O'Higgins que escribió el relato: "Mi loca aventura", reconoció sentirse "un poco rara", ya que "nunca había compartido algo de su historia personal", en tanto expresó que "me siento un poco vacía al no estar en Venezuela, con mi familia, pero acá también aprendí varias cosas". Por su parte, Kenny Rodríguez, alumno de la misma comunidad educativa y autor del relato: "Llegando a Magallanes", dijo: "Me siento feliz porque mi historia apareció en un libro", en tanto valoró la iniciativa porque según indicó: "así conozco a más personas".

Sophia Valero, estudiante de la escuela Bernardo O'Higgins que escribió el relato titulado "Camino a Magallanes", se refirió a esta iniciativa: "Se siente muy bonito porque todo el mundo va a ver cómo fue mi historia", en tanto explicó que leyó las otras historias y "estaban muy bonitas, algunas muy tristes, pero muy dedicadas".

​



Javierlys Parra, autor del relato denominado "Pasando las Guías para llegar a Chile" afirmó con entusiasmo: "Me siento feliz porque nos dieron la oportunidad de venir acá y también pudimos aprender de los demás cuentos", en tanto recordó que "la primera vez que llegué a mi escuela no tenía amigos, pero ya he comenzado a tener y ahora son demasiados", indicó, explicando que hace un año ingresó a la Escuela Bernardo O'Higgins.

​



Valeria Guerra, estudiante venezolana de 2° medio del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, autora del relato titulado "Mi historia de migración: Un viaje que cambió mi vida", expresó: "Estoy muy contenta por esta nueva experiencia, tanto por el trato de las personas, por la reacción, por el detalle que me dieron, el premio. De verdad que estoy extasiada". Asimismo, aseguró que contar su historia es un proceso que le produce nostalgia y tristeza, "porque extraño mi país y no es como extrañar una casa o algo, es el país. Entonces, dentro de todo triste, también emocionada porque bueno, estoy aquí, en un país que me recibió con las puertas abiertas y que aún hay gente que me quiere", subrayó.

​



En el cierre de la ceremonia, se recordó la frase de Gabriela Mistral: "según como sea la escuela, así será la nación entera" , enfatizando que si la escuela es inclusiva y abraza al que llega desde lejos, así será la patria completa.

​

