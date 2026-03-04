POR CIERRE DE PLANTA DE GNC EN PUNTA ARENAS: SEREMI DE ENERGÍA LLAMA A EMPRESAS RESPONSABLES A RESOLVER DIFERENCIAS Y RETOMAR OPERACIONES

La Secretaría Regional Ministerial de Energía de Magallanes y de la Antártica Chilena expresó su preocupación por la situación que afecta el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC) en la ciudad de Punta Arenas, debido al cierre de la planta ubicada en el servicentro Aramco de Avenida Frei, instalación que se mantiene sin operación desde hace aproximadamente tres meses.

ANTECEDENTES

Actualmente, el expendio de GNC en la ciudad se encuentra limitado a dos puntos de abastecimiento, correspondientes a los servicentros COPEC de Avenida Bulnes y el del sector 18 de Septiembre, lo que ha generado tiempos de espera más largos y congestión para los usuarios que utilizan este energético, principalmente conductores del transporte público menor.

Desde la Seremi de Energía se explicó que la situación se origina en un desacuerdo de carácter comercial entre privados, que involucra al concesionario del servicentro Aramco de Avenida Frei y a la empresa Gasco GLP, propietaria de la planta de compresión que abastece el gas natural comprimido.

Debido a la naturaleza del conflicto, el Gobierno no cuenta con atribuciones para intervenir en disputas comerciales o judiciales entre empresas. Sin embargo, el titular regional de Energía, Sergio Cuitiño, enfatizó que el GNC cumple un rol fundamental en el funcionamiento de la ciudad, especialmente para el transporte público y para miles de usuarios que dependen de este combustible para su movilidad diaria.

LLAMADO A LAS EMPRESAS

En ese sentido, el Seremi Cuitiño hizo un llamado directo a las empresas involucradas a poner voluntad y buscar una solución que permita retomar la operación de la planta a la brevedad posible.

"El llamado como Gobierno es a que las empresas puedan resolver este conflicto comercial y judicial que hoy mantiene fuera de servicio la planta de GNC de Avenida Frei", sostuvo y agregó: "En una ciudad como Punta Arenas, donde el gas natural comprimido es un energético clave para el transporte público y para muchas familias, es fundamental que se comprenda la realidad de nuestra región y se actúe con responsabilidad", señaló.

La preocupación se intensifica considerando que, durante las próximas semanas, la ciudad retomará plenamente su actividad normal con el inicio completo del año escolar y el retorno de gran parte de la población a sus actividades habituales, lo que incrementará la demanda por transporte y, por ende, por este combustible.

"El próximo lunes tendremos una mayor demanda de transporte público, ya que, aunque los colegios han iniciado sus clases, la próxima semana se sumará la mayoría de los trabajadores que retornan de sus vacaciones. Posteriormente, se incorporarán también las universidades, institutos y centros de formación, entre otros, por lo que es necesario contar con la mayor disponibilidad posible de este servicio. Hoy sólo existen dos puntos de carga operando en la ciudad, lo que no resulta suficiente para la demanda existente", agregó Cuitiño.

ALCANCES DEL ROL DEL ESTADO

Finalmente, desde la Seremi de Energía reiteraron que, si bien el Estado puede fiscalizar aspectos relacionados con la seguridad de las instalaciones y la calidad de los combustibles, no tiene facultades para intervenir en disputas comerciales y judiciales entre empresas privadas.

No obstante, la autoridad regional subrayó que sí corresponde realizar un llamado público a las empresas para que consideren el impacto que esta situación genera en la comunidad.

"Como magallánicos merecemos un servicio de calidad acorde a la realidad de nuestra región. Operar en Magallanes implica comprender nuestras condiciones de aislamiento y la importancia que tienen ciertos servicios energéticos para el funcionamiento normal de la ciudad. Por eso instamos a que las empresas puedan ponerse de acuerdo y reactivar esta planta lo antes posible por el bienestar de la comunidad", concluyó la autoridad.